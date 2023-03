Donati e Mattioli campionesse toscane

Quarto posto per la Chimera Nuoto in coppa Toscana a Livorno. La manifestazione regionale riservata agli esordienti A ha visto emergere i nuotatori e le nuotatrici di Arezzo che hanno centrato due ori, due argenti, quattro bronzi e altri positivi piazzamenti che sono valsi il posto ai piedi del podio tra quarantatrè società in gara. Tra le giovani promesse della Chimera Nuoto hanno ben figurato soprattutto Emma Donati e Margherita Mattioli ora campionesse toscane: la prima ha vinto nei 100 dorso ed è arrivata seconda nei 200 misti e nei 100 rana, mentre la seconda si è piazzata prima nei 100 farfalla, terza nei 100 dorso e quarta nei 50 stile libero. Il medagliere è stato poi completato dai bronzi di Giulia Gianquitto nei 100 dorso, di Isabella Sacchetti nei 100 farfalla e della staffetta 4x50 misti.