Coradeschi ancora al top con l’ennesimo oro

Nuovo impegno per la giovane promessa del taekwondo italiano, l’aretina Beatrice Coradeschi. Lo scorso 18 marzo ha preso parte infatti alla gara nazionale THF Freestyle Series II di Casoria vincendo l’oro nella competizione con il voto della giuria, interpretando Rosa Ricci nella gara di freestyle. Adesso si sono aperte le votazioni online che possono permettere alla giovane atleta, residente nel comune di Civitella, di andare a mettere nella propria già ricca bacheca di successi un altro trofeo. Tra l’altro il 2023 si è aperto con un oro in ambito internazionale, nelle gare di freestyle e non solo, con la nazionale italiana in Turchia a cui si è aggiunto anche un bronzo a livello individuale, senza dimenticare l’oro ottenuto nei campionati italiani a livello individuale. Insomma un percorso ricco di successi e medaglie che sembrano poter crescere ancora per la giovane aretina.