Coppa Campioni Aia, ad Arezzo la sfida tra 12 sezioni degli arbitri italiani

Arezzo, 16 giugno 2025 – Tutto pronto per la undicesima edizione della Coppa dei Campioni AIA (Associazione Italiana Arbitri), torneo riservato ai fischietti nazionali che per un weekend diventano atleti di calcetto e si sfidano fino al novantesimo per il titolo di campioni d’Italia.

Anche quest’anno record di presenze: oltre 300 associati tra arbitri, assistenti e osservatori di tutte le categorie, provenienti dalle sezioni di Abbiategrasso, Albano Laziale, Bologna, Cagliari, Firenze, Frosinone, Lecce, Modena, Palermo, Pisa, Torino, Voghera arriveranno ad Arezzo all’insegna dello sport e non solo.

Le sfide sportive che si giocheranno nei campi del club Occhi Verdi e dell’Arezzo Football Academy di alterneranno a momenti di aggregazione quali la tradizionale cena di gala che venerdì riunirà i fischietti in piazza del Comune e che sabato li vedrà tutti in Piazza Grande per la Giostra del Saracino: sempre sabato, per accompagnatori e familiari è prevista una visita guidata al sito archeologico di San Cornelio curata dall’associazione Castelsecco.

Gran finale domenica con le premiazioni di rito. Ospiti attesi il Presidente AIA Tonino Zappi e Valentina Finzi del comitato nazionale AIA. "Siamo lieti di accogliere ad Arezzo tutti i partecipanti a questa importante manifestazione sportiva alla quale l'Amministrazione comunale ha fornito il suo contributo nell’ambito del bando per le manifestazioni ludiche e sportive rivolte ai giovani.

Lo sport è veicolo di aggregazione e di valori positivi: la recente aggressione subìta proprio da un giovane arbitro aretino, al quale rinnoviamo tutta la nostra solidarietà, rende ancora più significativi momenti come questo. Auguro a tutti di trascorrere tre giornate indimenticabili, all'insegna del sano sport, godendo delle bellezze della nostra città e vivendo momenti di grande convivialità", ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi.

"Sono particolarmente felice ed emozionato - dichiara Sandro Sarri, Presidente della Sezione Provinciale AIA di Arezzo. “Questa è la mia prima manifestazione da presidente e sono onorato di ospitare ancora una volta ad Arezzo la Coppa AIA. Siamo orgogliosi di come stiamo crescendo con entusiasmo, e la risposta che otteniamo ogni anno è la dimostrazione di un grande impegno collettivo.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Arezzo e a tutti gli sponsor e sostenitori che rendono possibile un'organizzazione impeccabile". L’evento ha il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo e il patrocinio della Provincia di Arezzo.

Come di consueto, nel corso della conferenza stampa, si è proceduto al sorteggio degli abbinamenti iniziali dei tre gironi all’italiana: GIRONE A con Pisa, Lecce, Cagliari, Firenze; GIRONE B con Frosinone, Palermo, Modena, Torino; GIRONE C con Abbiate Grasso, Albano Laziale, Voghera, Bologna.