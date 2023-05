Concorso di Endurance: ecco tutti i protagonisti

Tanti giovanissimi in sella a pony hanno animato il concorso di Endurance al centro ippico La Fogliarina a Civitella che era valido anche come selezione per le Ponyadi 2023. Trentotto i partenti che si sono dati battaglia per chilometri e chilometri nel verde della campagna della Valdichiana. Nella categoria Avviamento in un percorso di 2,5 chilometri la classifica ha visto una bella sfida tra bambini: primo Emanuele Colombo, Niccolò Colombo, Alice Wu, Mario Tapete, Ricardo Bonandini Caloni, Alice Jiang. Nella categoria A su 4 chilometri: Alice Benigni, Ginevra Scatragli, Martina Aglietti, Noemi Cerini, Leonardo Mondò, Alessio Bini, Lucia Corneo. Nella B di 6 chilometri per amazzoni e cavalieri un po’ più esperti: prima Margherita Meoni, poi Francesca Romanelli, Ludovica Camuso, Tommaso La Greca, Giulia Galli, Sofia Iona Bucur, Matilde Guerrini, Elen Ducci, Azzurra Cara, Alessia Cerini, Mariarosa Porcu, Cleonice Carbone, Mattia wu, Celine Jiang, Francesca Carmen Genovese, Mariandrea Battistelli, Emma Zhou, Alice Zhou. Nell’Elitè di 8 chilometri: prima Elen Hu, Elena Lachi, Benedetta Donati, Caterina Guiducci, Giulia Dini. Nel Paraendurance su 2,5 chilometri: Giulia Rossinelli, Luca Caneschi. Una giornata intensa di sport che ha visto in lizza agguerriti binomi, che non si sono fermati nemmeno su un terreno non sempre facile, viste le abbondanti piogge degli ultimi giorni.

So.Fa.