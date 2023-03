Colpo dell’Amen Sba in casa della capolista

Grande prestazione dell’Amen Sba che espugna il campo della capolista Prato Dragons per 69-70. Tante emozioni per questa sfida di serie C Gold alla palestra Toscanini di Prato dove i ragazzi di coach Evangelisti hanno piazzato la zampata vincente e sono riusciti a conquistare due punti sul campo della prima della classe come era già successo a Cecina. Recuperato Fornara dopo lo stop di settimana scorsa che nonostante un duro colpo durante la partita è stato il miglior realizzatore dell’Amen. Con questi due punti i ragazzi di coach Evangelisti agganciano in classifica la Virtus Siena e si preparano ad affrontare due incontri casalinghi consecutivi a partire da quello di sabato 1 aprile alle 19 al Palasport Estra contro Valdisieve, una partita dove non abbassare la guardia per provare a giocarsi tutto nelle ultime tre giornate. Protagonisti della vittoria contro la capolista Prato sono stati Veselinovic 11, Fornara 18, Toia 16, Nica ne, Rossi, Calzini ne, Furini ne, Terrosi ne, Castelli, Giommetti 4, Pelucchini 12, Provenzal 9.