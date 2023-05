Arezzo, 18 maggio 2023 – Cinque squadre della Scuola Basket Arezzo alle finali regionali. La società aretina è entrata nella fase conclusiva di una stagione particolarmente positiva per i bambini e i ragazzi del settore giovanile che, dall’Under13 all’Under19, sono riusciti a piazzarsi ai vertici dei rispettivi campionati e a restare fino all’ultimo in corsa per i titoli toscani.

Per la prima volta in assoluto, la Sba può vantare un numero tanto elevato di formazioni nelle fasi finali a espressione della bontà della programmazione impostata dalla dirigenza per lo sviluppo del vivaio a tutti i livelli. Due risultati particolarmente positivi sono arrivati con l’Under19 Amen e l’Under15 Rosini, entrambe allenate da Umberto Vezzosi, che hanno chiuso i rispettivi campionati regionali al secondo posto.

I ragazzi dell’Under19 sono scesi in campo nella massima categoria Gold e si sono arresi al termine di un’equilibrata finale contro lo Stella Marina Basket Cecina dopo un bel percorso dove, di vittoria in vittoria, hanno dimostrato le qualità necessarie per portarsi ai vertici della Toscana e per poter ora spiccare il salto verso le categorie senior.

Un simile cammino ha visto per protagonista anche la formazione Under15 che, nel campionato Silver, ha dominato la prima fase e ha interrotto la propria corsa solo nella partita valida per il titolo contro il Basket Monsummano.

Le emozioni delle finali regionali attenderanno ora i cestisti dell’Under13 di Michele Roggi che, alla prima vera esperienza nella pallacanestro agonistica dopo il percorso nel minibasket Nova Verta, hanno superato ogni limite vincendo tutte le partite della prima fase del campionato e rientrando poi tra le migliori formazioni che da venerdì 26 a domenica 28 maggio potranno contendersi il titolo toscano nelle finali di Terranuova Braccialini e San Giovanni Valdarno.

Le altre due squadre ancora in corsa per la vittoria finale sono l’Under17 Rosini e l’Under14 Galvar allenate da Mirko Pasquinuzzi: la prima disputerà le fasi conclusive del campionato da sabato 3 giugno a Cecina, mentre la seconda tornerà in campo da venerdì 9 giugno a Firenze. «La nostra società sta vivendo una stagione storica e difficilmente dimenticabile - commenta il presidente Mauro Castelli. -

Non esistono altre parole per descrivere un’annata in cui, oltre ai Play Off per la serie B vissuti dalla prima squadra, abbiamo raggiunto le finali di ben cinque campionati regionali dall’Under13 all’Under19, a testimonianza di un settore giovanile competitivo in tutte le categorie.

Questi risultati ripagano la programmazione e la lungimiranza della dirigenza che, facendo affidamento sull’impegno di uno staff tecnico di assoluto livello, è impegnata da anni nel porre solidi basi per portare la Sba tra le eccellenze del basket regionale».