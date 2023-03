Blitz del presidente durante l’allenamento

C’era anche Guglielmo Manzo, ieri, al campo "Lebole" ad assistere all’allenamento pomeridiano della squadra. Il presidente, arrivato in città per seguire i lavori di manutenzione in corso allo stadio e al centro sportivo Le Caselle, oltre a fare una visita all’hotel Gema e all’impianto di Rigutino, preso in gestione poche settimane fa, ne ha approfittato per fare visita al gruppo. Il patron accompagnato dall’amministratore delegato Selvaggio, dal dg Giovannini e dal club manager Cutolo si è intrattenuto circa un’ora a bordo campo. Nel frattempo è stato posticipato l’orario della partita contro l’Ostia Mare in programma giovedì 6 aprile.

A seguito di accordi intercorsi tra le due società, il fischio d’inizio sarà alle ore 17 e non più alle 15 come da calendario stabilito dalla Lega. Una richiesta avanzata dall’Arezzo e accolta dal club laziale per favore un maggiore afflusso di pubblico al comunale.