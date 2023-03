Badia Agnano e Fortis Arezzo si giocano la coppa

Calcio di inizio alle 20,45 per una partita che può valere una stagione dando nuovo slancio alle ambizioni di due squadre come Badia Agnano e Fortis Arezzo che questa sera allo stadio Comunale si daranno battaglia per alzare la coppa provinciale di Terza categoria. Due squadre che erano partite ad inizio stagione con grandi ambizioni. Il Badia Agnano ha un passato recente diviso tra Prima e Seconda categoria e adesso deve fronteggiare la risalita dal torneo provinciale. La Fortis Arezzo, allenata da Mirko Latorraca, non ha mai nascosto le proprie ambizioni e il desiderio di tornare in alto strutturandosi anche con l’assegnazione dell’impianto sportivo Lorentini. Due formazioni che poi in campionato hanno trovato l’exploit e la forza della Monterchiese, del Poppi e anche della Buscar e che stasera di giocheranno il tutto per tutto.