Arezzo, la carica dei 600 a Livorno Gucci di lusso, Gaddini recupera

di Luca Amorosi

Il derby di Livorno è alle porte e la tifoseria si è già mobilitata. La prevendita cominciata martedì mattina ha iniziato a viaggiare a ritmi sostenuti ieri, quando è stata già superata quota 200 biglietti staccati per il settore ospiti dello stadio Picchi.

In queste ore e nei prossimi giorni è prevedibile attendersi un andamento su questi standard, dato che i gruppi organizzati della curva sud Lauro Minghelli sono riusciti nelle ultime ore a reperire altri pullman per permettere di soddisfare le esigenze dei tanti sostenitori amaranto che avevano chiesto informazioni nei giorni scorsi. Questo è quanto comunicato nei canali social dei vari gruppi organizzati, che invitano i tifosi interessati a mettersi in contatto privatamente.

In totale dovrebbero essere sei i torpedoni in partenza da Arezzo gestiti dai gruppi della Sud, oltre a due, più piccoli e già pieni, organizzati dal comitato Orgoglio Amaranto, che consentirà così ad altre cinquanta persone circa di muoversi senza usare mezzi propri.

A spanne possiamo parlare quindi di circa 350 persone che si muoveranno con viaggi organizzati, cui si aggiungeranno pullmini e macchine private a formare una lunga carovana che attraverserà la Toscana e porterà presumibilmente 600 aretini a spingere gli amaranto a una vittoria all’Ardenza che manca da quasi mezzo secolo. Se si esclude infatti il recente successo 3-4 dello scorso ottobre in coppa Italia di serie D, l’ultima affermazione esterna del Cavallino all’Ardenza risale addirittura al 21 dicembre 1975, quando l’Arezzo di Toneatto s’impose grazie a un gol di Tombolato durante la prima stagione di serie C dopo la retrocessione dalla B.

Settimana di lavoro intensa quella dell’Arezzo in vista del tanto sentito quanto importante derby contro il Livorno fuori casa. Ieri la prima squadra ha sostenuto una doppia seduta con lavoro atletico al mattino ed esercitazioni tecniche nel pomeriggio all’interno del Comunale. I tifosi presenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo vedendo Gaddini allenarsi regolarmente in gruppo, mentre invece lavorano ancora a parte sia l’attaccante Persichini, sia il terzino Poggesi.

Niccolò Gucci, in gol domenica contro il Città di Castello, si allena sempre con delle vistose fasciature al ginocchio, ma è apparso in ottime condizioni come testimonia un bel gol in partitella con un notevole stacco di testa.

Oggi il gruppo guidato di Indiani svolgerà un test amichevole al Comunale, a partire dalle ore 14.30, contro il Porta Romana, squadra che milita nel girone B di Eccellenza Toscana. Per Indiani e il resto dello staff sarà l’occasione ideale per vedere tutta la rosa all’opera e iniziare a pensare alla formazione anti Livorno prima dell’allenamento a porte chiuse di domani e alla rifinitura, sempre a porte chiuse, di sabato mattina.