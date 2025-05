Ginevra Bindi argento con la Nazionale italiana di ginnastica ritmica alla European Cup

Arezzo, 7 maggio 2025 – Ancora grandi soddisfazioni in campo internazionale per Ginevra Bindi, talentuosa ginnasta aretina della Ginnastica Falciai. Sabato 3 maggio, a Baku, in Azerbaijan, Ginevra ha conquistato un prestigioso secondo posto nella European Cup con la nazionale italiana di ginnastica ritmica, gareggiando in coppia con l'abruzzese Carol Michelotti.

Nella competizione, Ginevra si è esibita alla palla e al nastro, ottenendo una splendida medaglia d'argento nell'all around a squadre. Nelle finali individuali del giorno successivo, ha inoltre conseguito un lodevole quarto e un settimo posto.

"Ginevra ci ha ormai abituati a risultati di grande prestigio, e a nome di tutta la città siamo davvero felici di poterci complimentare ancora una volta con lei", dichiara l'assessore allo sport Federico Scapecchi.

"La sua stagione è stata costellata di traguardi e successi significativi, sia a livello di squadra che individuale, e siamo certi che le soddisfazioni non siano finite qui. Forza Ginevra, continua così!"