Arezzo in cammino verso la serie C Indiani pensa già allo scontro diretto

di Andrea Lorentini

In molti hanno già marcato la data del 16 aprile con il classico circoletto rosso sul calendario. Perchè potrebbe essere quella la domenica della "resurrezione" amaranto. Al comunale si disputerà, infatti, lo scontro diretto con la Pianese che potrebbe mettere il sigillo alla promozione del cavallino e il conseguente ritorno in serie C. Lo stesso direttore generale Giovannini l’ha definito, sostanzialmente, l’ultimo ostacolo verso l’obiettivo finale. Prima, però, ci sono altre due giornate di campionato e sei punti in palio che potrebbero spostare ulteriormente gli equilibri in un senso o nell’altro. E allora analizziamo il cammino di Arezzo e Pianese verso il "redde rationem" di questa stagione. Alla ripresa gli amaranto saranno in trasferta sul neutro di Poggibonsi contro il Grosseto. Una gara da prendere con le molle perché i maremmani hanno bisogno di punti per la salvezza e quindi non possono permettersi passi falsi. In più si giocherà senza pubblico per la squalifica dello "Zecchini". Una situazione ambientale che sfavorisce maggiormente Settembrini e compagni considerando che sarebbe stato un altro esodo al seguito del cavallino.

Senza dimenticare che ci penserà il direttore generale del Grifone Filippo Vetrini a caricare i suoi visto il dente avvelenato che ha verso l’Arezzo ormai dai tempi di Gavorrano. Si giocherà, in anticipo, di sabato e quindi una eventuale vittoria (l’ottava di fila) metterebbe ulteriore pressione sulla Pianese che scenderà in campo domenica 2 aprile all’Ardenza di Livorno.

Sulla carta, quella contro i labronici è una partita con un alto coefficiente di difficoltà per gli amiatini per l’aspetto ambientale e perché i labronici devo vincere per restare agganciati al treno playoff. Un fine settimana nel quale la capolista potrebbe avvantaggiarsi ancora, ma non è così scontato. La giornata successiva, nel turno pasquale, Arezzo e Pianese saranno impegnate in casa. La squadra di Indiani riceverà l’Ostia Mare, quella di Bonuccelli il Montespaccato. Un turno favorevole per entrambe. Tirando le somme è facile prevedere che si possa arrivare allo scontro diretto con un distacco sostanzialmente invariato rispetto quello attuale, sette lunghezze a favore degli amaranto. Una vittoria dell’Arezzo al comunale il 16 aprile potrebbe, quindi, chiudere i giochi. In caso contrario il verdetto sarebbe rimandato. Il calcio, si sa, non è una scienza esatta e quindi i calcoli possono essere smentiti.

La certezza è che la squadra di Indiani vive un momento estremamente positivo, ha dalla sua la forza dei numeri dell’ultimo mese e mezzo e un margine che offre una certa tranquillità oltre ad una ambiente che sta spingendo i giocatori con l’entusiasmo ritrovato dopo due stagioni sciagurate. Gli ingredienti, insomma, ci sono tutti per apparecchiare il banchetto il 16 aprile. Adesso la parola passa al campo. Servirà mantenere alta la soglia di attenzione e di determinazione mostrata nelle ultime sette giornate. Il traguardo è lì, dietro l’angolo.