Aquila, le Nazionali portano via due titolari

di Giustino Bonci

Non mancherà solo il centravanti camerunense Jonathan Italeng, squalificato, nel Montevarchi che domenica prossima dovrà cercare punti di speranza a Recanati, ma Banchini dovrà fare a meno di altri due calciatori. In questo caso, però, il motivo non è legato alla variabile infortuni o a provvedimenti disciplinari. Anzi, si tratta di un riconoscimento per il difensore-centrocampista Steven Nador e del terzino scuola Juve Filippo Fiumanò. Il primo, in prestito all’Aquila dalla Spal, 21 anni a giugno, è stato convocato nella Nazionale maggiore del Togo per le due sfide imminenti con il Burkina Faso per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024. Fiumanò, 20 anni, è stato scelto ancora per far parte del gruppo della Nazionale Italiana Under 20 (il capo delegazione è l’ex presidente dell’Aia Marcello Nicchi, residente a Levane) impegnata nelle ultime due gare del torneo 8 Nazioni.

Entrambi i rossoblù, dunque, salteranno la trasferta nelle Marche. Il primo a scendere in campo dei due sarà proprio l’ex juventino, che oggi pomeriggio alle 18 giocherà in trasferta con i pari età norvegesi, mentre Nador sarà impegnato domani, sul neutro di Marrakech in Marocco, nel confronto con il Burkina Faso, al comando a punteggio pieno.

Le convocazioni daranno di sicuro ai due aquilotti un motivo in più di autostima in un momento in cui, peraltro, non sono utilizzati, specie Nador, con continuità. In vista di Recanati, intanto, Amatucci e compagni continuano ad allenarsi cercando di cancellare il ko con l’Imolese e di concentrarsi nel modo giusto su una partita che i leopardiani intendono sfruttare per chiudere il discorso salvezza in maniera definitiva. È presto per parlare di schieramento, anche se il rientro dalla squalifica di Giulio Giordani, atleta in grado di dare equilibrio e di cucire i reparti, colmerà l’assenza di Italeng. In difesa, inoltre, si può ipotizzare il ritorno di Alessandro Tozzuolo, rimasto in panchina nel turno precedente. È un elemento essenziale, d’altronde, e lo confermano i numeri che lo indicano come il giocatore in grado di recuperare in media il maggior numero di palloni tra i montevarchini. Non sono escluse altre soluzioni ma in ogni caso, a prescindere da chi sarà in campo, conterà soltanto il risultato.