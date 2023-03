Aquila, Italeng e Gennari per l’ultima speranza

di Giustino Bonci

"Le altre vanno piano ma se non si fanno punti é come se corressero come un treno". Dal commento, tra il rassegnato e il fatalista, di un tifoso rossoblù sbarcato domenica scorsa a Recanati per assistere alla partita alla fine persa dall’Aquila per 3-1, spunta ancora una volta la delusione per un’opportunità sprecata di rimettersi in corsa e aspirare almeno ai play-out. Battuto in rimonta dopo aver sperato nella svolta grazie al primo gol nel professionismo di Simone Biagi, sogno sfumato in neanche quattro minuti, il Montevarchi vede assottigliarsi sempre più le speranze di salvezza. Un dato di fatto, anche se i due scontri diretti casalinghi con San Donato Tavarnelle e Alessandria potrebbero consentire un colpo di reni ai ragazzi di Marco Banchini. Ad oggi la classifica vede i rossoblù fanalino di coda con 27 punti, quattro in meno di San Donato e Imolese, mentre l’Alessandria è salita a 32 tallonando la quintultima della lista, la Vis Pesaro ferma a 33. Mancano quattro giornate all’epilogo della stagione regolare e per dare un senso al progetto di raggiungere gli spareggi per non retrocedere del 6 e del 13 maggio, gli aquilotti hanno l’imperativo categorico di battere il San Donato in un sabato 1 aprile nel quale gli scherzi dovranno essere banditi.

D’altronde, al Brilli Peri, dove in questo campionato giocano entrambe le formazioni, nell’incontro fissato alle 17,30 qualunque verdetto diverso dalla vittoria suonerebbe come una sorta di sentenza definitiva e di quasi condanna alla D. Rivisitando, anche a mente fredda, il ko nelle Marche, sarebbe un’eresia affermare che Amatucci e soci non hanno cercato di conquistare l’intera posta e infatti si erano portati in vantaggio con pieno merito. A fare la differenza, oltre alla mancata gestione dell’1-0 a favore, sono stati gli errori sotto misura uniti a un paio di parate miracolose di allani. Guardando avanti, è quasi superfluo rimarcare quanto peserà nell’economia dell’intera stagione il confronto con i gialloblù della Val di Pesa che, per inciso, vinsero 3-1 la gara d’andata. In attesa di valutare l’entità degli infortuni di Lischi e Chiti, costretti ad uscire anzitempo dal campo a Recanati, l’Aquila si aggrappa ai ritorni del centravanti Italeng, che ha scontato la squalifica, e di Mattia Gennari, perno insostituibile della difesa. Dalle rispettive Nazionali, inoltre, torneranno disponibili anche Nador e Fiumanò.