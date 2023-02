Anselmi: "Che rabbia dopo gli ultimi ko"

AREZZO

Domenica di riposo per la serie B femminile. Per l’Acf Arezzo è l’occasione per riordinare le idee e ricaricare le batterie per un finale di stagione in cui le amaranto dovranno lottare per mantenere la categoria. "Non mi aspettavo un campionato di così bassa classifica – ha ammesso il presidente Massimo Anselmi – ma una stagione di transizione potrà solo farci crescere per evitare di commettere gli stessi errori".

Anselmi sembra credere fortemente nella salvezza ma adesso urgono punti: "Il bel gioco ora non serve a nulla. Preferisco vedere un Arezzo brutto, sporco e cattivo ma con i tre punti. Sono molto amareggiato dalle ultime tre sconfitte consecutive".

Il presidente, infine, ha una sua idea su cosa sia mancato finora: "La squadra a tratti si è comportata molto bene, ma è evidente che ci sta mancando continuità all’interno dei novanta minuti". Dopo la sosta, le amaranto ospiteranno l’Hellas Verona domenica 26 febbraio al Comunale: l’occasione per tornare a muovere la classifica.