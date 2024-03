Amen BC Servizi di nuovo in campo a Tortona per il turno infrasettimanale

Arezzo, 26 marzo 2024 – Domani, mercoeldi 27 marzo alle 21 al Palazzetto Camagna di Tortona, arbitri i Sigg.Bavera di Desio (MB) e Orlandi di Broni (PV), l'Amen BC Servizi sarà impegnata nella prima giornata di ritorno della seconda fase contro i padroni di casa della Gulliver Derthona.

Recuperati tutti i giocatori rispetto alla gara di andata e conquistate le Finali Nazionali con l'Under 19 Eccellenza, Tortona si presenta come un avversario molto ostico e desideroso di reagire dopo la sconfitta con il minimo scarto subita da Quarrata nell'ultimo turno. Il trio Errica, Tandia e Josovic, assente ad Arezzo, viaggia ad oltre 10 punti di media realizzati e garantisce molta fisicità e pericolosità offensiva alla squadra guidata da coach Ansaloni.

In casa amaranto in miglioramento le condizioni di Iannicelli dopo la distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni a Varese, per il resto coach Evangelisti farà affidamento sulla rosa che sabato scorsa ha sbancato il PalaCampus di Varese.

L'appuntamento per il turno infrasettimanale che precede la pausa per le festività natalizie è per Mercoledi alle 21 al Palazzetto Camagna di Tortona quando si sfideranno Gulliver Derthona Basketball Lab ed Amen BC Servizi Arezzo.