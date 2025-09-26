Al Parco Pertini la “gabbia di battuta” aperta a tutti

Arezzo, 26 settembre 2025 – In questi giorni, chiunque sia passato dal Parco Pertini non ha potuto fare a meno di notare una lunga fila di bambini in attesa davanti a una struttura sportiva insolita: si tratta del “Punto Baseball” allestito dal BSC Arezzo, una postazione dedicata alla promozione del baseball e del softball tra i più giovani.

Bambini e ragazzi, accompagnati spesso anche dai genitori, attendono con entusiasmo il loro turno per “entrare nella gabbia” e provare a colpire, con la mazza, la palla lanciata dalla Pitcher Machine, una macchina automatica in grado di simulare i lanci di una vera partita.

L’iniziativa sta riscuotendo un grande successo e sta avvicinando tanti bambini a queste discipline magari ancora poco conosciute, ma ricche di valori e divertimento.

L’attività continuerà fino a domenica 28 settembre presso il Parco Pertini, per poi proseguire nella sede ufficiale della società, presso lo Stadio del Baseball di Arezzo, in via Simone Martini. L’obiettivo del BSC Arezzo è chiaro: rendere il baseball e il softball accessibili a tutti.

Si tratta infatti di sport inclusivi, adatti a ogni età e livello di esperienza, capaci di coniugare gioco di squadra, coordinazione, strategia e spirito di gruppo.