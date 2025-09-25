Cinque medaglie internazionali per l’A.K.A. - Accademia Karate Arezzo

Arezzo, 25 settembre 2025 – Cinque medaglie internazionali aprono la nuova stagione dell’A.K.A. - Accademia Karate Arezzo.

Tredici atleti della società aretina guidata dal Maestro Enzo Bertocci sono stati convocati nella rappresentativa toscana per partecipare all’Open di Slovenia 2025 a Kranj dove, a confronto con ottocento coetanei di tutta Europa, sono riusciti a conquistare due ori, due argenti, un bronzo e altri positivi piazzamenti ai piedi del podio.

Questi bei risultati hanno contribuito al prestigioso secondo posto nella classifica generale conseguito dalla squadra della Regione Toscana Karate alle spalle dei soli padroni di casa della Slovenia, ma davanti ad altre rappresentative da Croazia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia.

Le emozioni di salire sul gradino più alto del podio sono state vissute da Giorgia Biondini che ha vinto un doppio oro a livello individuale nei -66kg della categoria Under18 e a livello collettivo con la squadra femminile della categoria Cadette, fornendo sul tatami una dimostrazione di tecnica, determinazione e passione.

Il medagliere dell’A.K.A. ha registrato anche l’argento di Maria Caneschi nei -61kg dell’Under21, l’argento di Tommaso Fratini nei -70kg dei Cadetti e il bronzo di Samuele Nicchi nei +70kg dei Cadetti. Ben sette sono stati i quinti posti a un passo dal podio conseguiti da Giulia Marinelli nei +61kg dei Cadetti e nei +66kg dell’Under18, da Bianca Maria Farini nei -53kg dell’Under18, da Viola Mugnai nei +52kg dei Cadetti, da Bianca Moretti nei +52kg dei Cadetti, da Mariafrancesca De Coro nei -42kg dei Cadetti e da Luca Dini nei -40kg dell’Under14, infine un settimo posto è stato centrato da Francesca Felicetti nei -53kg dell’Under18.

Una prestazione positiva ma sfortunata è stata registrata anche da Giulio Petrini nell’Under21 che, in uno scambio con un avversario, è scivolato con la conseguente sublussazione della spalla sinistra che ha causato una prematura uscita di scena.

La trasferta internazionale dell’A.K.A. è stata sostenuta dalla consolidata partnership con ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi che hanno confermato la loro vicinanza all’attività sportiva e formativa della società.

«L’aver contribuito alla squadra della Toscana con ben tredici atleti - commenta il Maestro Bertocci, - è un motivo d’orgoglio che certifica ulteriormente l’alto livello della preparazione della nostra scuola di karate. L’Open di Slovenia ha offerto un prestigioso banco di prova per testare il livello di preparazione dei nostri atleti e delle nostre atlete che si sono impegnati al massimo per cercare di conquistare una medaglia, centrando comunque ottimi piazzamenti.

Al di là dei risultati finali, dunque, esprimiamo soddisfazione per il carattere dimostrato da ogni ragazzo e da ogni ragazza dell’Accademia Karate Arezzo, per lo spirito di squadra e per la costante crescita che testimonia il valore del lavoro quotidianamente condotto in palestra».