“Vasari sotto le stelle” al museo d’arte medievale e moderna

Arezzo, 22 luglio 2024 – Il “Moonlight Festival on tour”, promuove uno special event in notturna ad Arezzo per celebrare il 450° anniversario dalla morte di Giorgio Vasari. Martedì 23 luglio alle ore 21 appuntamento al Museo nazionale d'arte medievale e moderna in via San Lorentino, 8 con “Vasari sotto le stelle”.

Un'iniziativa culturale grazie alla quale sarà possibile visitare le sale espositive di Palazzo Bruni Ciocchi, tra spettacoli e musica. L'evento è organizzato da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della provincia di Arezzo, la collaborazione della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del MiC, della Strada dei Vini “Terre d'Arezzo”, dell'associazione rumorBianco e dell'associazione Scannagallo.

“Tra gli obiettivi del festival” spiega la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi “abbiamo voluto valorizzare non solo l'aspetto letterario, con la presentazione di autori e libri, ma anche quello di promozione dell'arte attraverso un evento che unisce teatro, musica, visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici”.

“Ci è sembrato importante, quindi” spiega Lucio Gori, responsabile provinciale Assoturismo “di contribuire anche noi alle celebrazioni ed alla valorizzazione di Giorgio Vasari, in occasione dei 450 anni dalla morte. Una figura di grande rilievo, poliedrica, pittore, architetto e primo storico dell’arte moderno.

Lo faremo quindi con una serata che coinvolgerà la professionalità delle guide turistiche, il mondo delle rievocazioni storiche con l'associazione Scannagallo, quello del teatro con l'associazione Rumor bianco ed infine quelle delle eccellenze produttive locali con l'associazione Strada del vino Terre di Arezzo”.

Ecco nel dettaglio il programma di “Vasari sotto le stelle”: all'arrivo nel cortile, i visitatori saranno accolti dagli armati dell'associazione culturale Scannagallo in una ricostruzione di ambienti e attività legati alla figura di Giorgio Vasari e riferite alla propria attività rievocativa e culturale. I visitatori potranno salire al primo piano, accompagnati da Giorgio Vasari in persona, nel grande corridoio dove è conservato l’eccezionale “Convito per le nozze di Ester e Assuero” eseguito da Giorgio Vasari per il refettorio della Badia delle SS. Flora e Lucilla in Arezzo, una delle opere più famose del pittore aretino e tra i dipinti su tavola più grandi del Cinquecento italiano.

Dopo una breve visita guidata a cura di Silvia Vecchini, Presidente di Federagit Confesercenti, all'interno del Museo, grazie all'intervento teatrale itinerante “Vasari is present - Confessioni di Plautilla2 sarà celebrato il cinquecentesimo anniversario dalla nascita di Giorgio Vasari, uno dei più grandi maestri dell'arte italiana del Rinascimento.

Con la regia di Chiara Renzi e la drammaturgia di Camilla Mattiuzzo e con le interpretazioni di Carlotta Mangione e Samuele Boncompagni, i visitatori saranno protagonisti di un viaggio teatrale alla scoperta della pittrice Plautilla Nelli, suora domenicana e priora del monastero di Santa Caterina da Siena a Firenze.

Con l'evento nell'evento “Vasari is present" sarà celebrata l'eredità dell'artista mettendo in evidenza l'importante contributo delle donne nell'arte e nella società del Rinascimento. L'iniziativa prosegue con lo spettacolo di danze rinascimentali a cura dell'associazione culturale Scannagallo prima di brindare, nel giardino, con Vasari, con una degustazione di vini e bollicine a cura della Strada del vino Terre di Arezzo.

Tutte le attività previste sono gratuite essendo comprese nel costo del biglietto normale di ingresso al museo a 6 euro. Ridotto 2 euro. Per info e prenotazioni consigliate: Lucio Gori di Confesercenti 3387417046