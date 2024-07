Valdarno Jazz, gran finale con JOTC Open Orchestra e il sassofonista Daniele Malvisi in “Mo’ Joe", omaggio a Joe Henderson

Arezzo, 29 luglio 2024 – Valdarno Jazz, festival che propone concerti di rilievo nei comuni del Valdarno, tra Arezzo e Firenze, si chiuderà martedi 30 luglio nell’Arena Teatro Garibaldi di Figline e Incisa Valdarno con un appuntamento speciale.

Alle ore 21.30, la JOTC Open Orchestra incontrerà per l’occasione il sassofonista Daniele Malvisi in “Mo’ Joe - The music of Joe Henderson”. Composta da venti giovani musicisti jazz, l’orchestra si propone di riscoprire Joe Henderson come uno dei maggiori interpreti del jazz anni ‘60 e ’70 insieme a Daniele Malvisi, uno dei più significativi interpreti della sua musica.

L’ensemble è formato da Francesco Giustini, direzione e arrangiamenti, Selene Zuppardo, voce, Antonello Del Sordo, Cosimo Boni, Pasquale Paterra, Riccardo Catria, trombe, Paolo Acquaviva, Andrea Glockner, Mauro Morini, Daniele Maggi, tromboni, Emanuele Caporali, Roberto Buoncompagni, Benedetto Burchini, Francesco Dondi, Edoardo Bianchi, sassofoni, Santiago Fernandez, pianoforte, Fabio Roveri, chitarra, Nicola Pasquini, contrabbasso, Giovanni Paolo Liguori, batteria.

L’esecuzione live di arrangiamenti completamente originali porterà l’ascoltatore ad immergersi in un jazz energetico e dinamico, ma anche denso di scelte armoniche raffinate specchio dell’indole più delicata di Joe Henderson. Un vero e proprio viaggio nella sua musica (ingresso 3-5 euro).

Nata nel 2020 e composta da giovani talenti del centro Italia e professionisti d'esperienza, la JOTC OPEN ORCHESTRA rappresenta una delle pochissime realtà della scena jazz nazionale a portare avanti un progetto di musica jazz orchestrale.

Diretta dal trombettista Francesco Giustini, l’orchestra è mossa dal concetto di “apertura” in ogni sua forma, a partire da repertorio, stile e formazione. Anche l’aprire nuovi viaggi musicali nelle orecchie dell'ascoltare, ne è espressione.

Esibendosi più volte live ed in diversi stage, la JOTC OPEN ORCHESTRA ha esplorato e portato in concerto diverse sfumature di jazz: dagli anni d'oro della Count Basie Orchestra, al Jazz Europeo più contemporaneo di Kenny Wheeler. L’orchestra ha inoltre collaborato e condiviso lo stage con musicisti come Fabrizio Bosso, Fulvio Sigurtà, Fabio Petretti, Alessandro Presti, Massimo Morganti.