Libera Accademia

Arezzo, 16 febbraio 2023 – SpettAttori, Allievi per Allievi e Teatro Interiore: un tris di progetti per la Libera Accademia del Teatro. La stagione invernale della storica scuola aretina entra nel vivo con un ricco calendario di appuntamenti che, tra febbraio e marzo, permetteranno di vivere la ricchezza, la varietà e l’emozione dell’arte teatrale nelle sue diverse forme.

Il primo appuntamento sarà martedì 21 febbraio, alle 21.00, quando gli allievi-attori dei corsi Junior di Francesca Barbagli saliranno sul palcoscenico del Teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia con “Romeo e Giulietta”, andando a riproporre l’attualità di uno scontro intergenerazionale tra giovani e adulti. Questo spettacolo è inserito all’interno della rassegna Allievi per Allievi e verrà poi presentato anche mercoledì 22 febbraio e giovedì 23 febbraio, in entrambi i casi con doppia replica alle 8.30 e alle 11, davanti a un pubblico composto dagli studenti di cinque istituti superiori della città di Arezzo, promuovendo un’educazione all’arte del teatro secondo i principi della peer education: i giovani attori, infatti, metteranno in

scena la celebre opera shakespeariana per i loro coetanei seduti in platea.

Sabato 25 febbraio, invece, prenderà il via il progetto SpettAttori collegato alla stagione teatrale Z Generation promossa dalle Officine della Cultura al Teatro Pietro Aretino. Amina Kovacevich e Samuele Boncompagni terranno un originale laboratorio in preparazione allo spettacolo “Dialoghi degli Dei” volto a favorirne una visione consapevole e informata dalla doppia prospettiva dell’attore e dello spettatore.

I partecipanti, infatti, verranno accompagnati verso la fruizione dello spettacolo attraverso un percorso di scoperta delle diverse dinamiche del palcoscenico in cui vestiranno i panni dei personaggi, esploreranno le parole del testo, analizzeranno i significati della trama, incontreranno la compagnia teatrale e sperimenteranno in prima persona alcune scene del copione.

Questo percorso proseguirà poi per altri due appuntamenti di Z Generation: “Una talpa” di domenica 26 marzo e “Il bambolo” di sabato 15 aprile. Alle 19 di martedì 28 febbraio, invece, è in programma un incontro di SpettAttori dedicato alla stagione di prosa del Teatro Petrarca in sinergia con la Fondazione Guido d’Arezzo che ospiterà nei propri locali un laboratorio di preparazione allo spettacolo “Uno sguardo sul ponte” di Arthur Miller.

Questo ricco calendario conoscerà poi un’ulteriore tappa domenica 5 marzo con l’avvio di un nuovo ciclo di incontri del Teatro Interiore che uniranno teatro e psicologia per conoscere il proprio palcoscenico interiore. Francesca Barbagli e Amina Kovacevich accompagneranno in un processo creativo di analisi del proprio “io” tra emozioni e immaginazione, volontà e potenzialità, introspezione e condivisione, attivando un costruttivo dialogo con sé stessi e con gli altri.

L’incontro, con orario dalle 15.30 alle 19.30, sarà ospitato dai locali della Libera Accademia del Teatro in piazzetta della Santissima Annunziata, con informazioni e iscrizioni ai numeri 333/566.38.28 o 339/150.61.60.