Un raduno di supercar e auto sportive in terra d’Arezzo

Arezzo, 26 settembre 2025 – Un raduno di supercar e auto sportive in provincia d’Arezzo per la terza edizione di Tuscany Exclusive.

L’evento, fissato per domenica 28 settembre e patrocinato dal Comune di Cortona, tornerà a riunire circa duecento appassionati di motori da tutta la penisola che saranno coinvolti in una giornata all’insegna della scoperta del territorio tra percorsi panoramici, soste gastronomiche e antichi borghi.

Il Tuscany Exclusive troverà il proprio cuore nella sfilata di auto ad alte prestazioni che sarà in movimento da Arezzo a Cortona, concludendosi in una suggestiva esposizione dove le vetture saranno protagoniste tra eleganza, design e ingegneria d’eccellenza.

La giornata prenderà il via con il ritrovo alle 9.00 negli spazi adiacenti al centro servizi per auto MWD in via Rossi, accanto alla sede di Graziella Holding, con la consegna dei bag di benvenuto e con la colazione offerta dal bar Gavabaccio, poi i motori inizieranno a rombare con la partenza del tour dinamico tra le colline adiacenti alla città di Arezzo.

L’arrivo sarà previsto ai giardini del parterre di Cortona con l’accoglienza del sindaco Luciano Meoni e con la disposizione delle auto che offriranno un suggestivo colpo d’occhio per cittadini e turisti, dando vita a una sorta di museo a cielo aperto per celebrare la passione e la ricchezza del mondo delle quattro ruote.

La conclusione, infine, sarà scandita da un pranzo a base di specialità della tradizione locale al ristorante Tonino e da un tour guidato alla scoperta della città della Valdichiana che anticiperà i saluti e l’arrivederci al 2026. Ad aprire il fine settimana, inoltre, sarà un primo momento di ritrovo previsto per sabato 27 settembre al Bambù Club di Arezzo con cena di benvenuto, musica e animazione, con l’allestimento anche di uno spazio dedicato ai partner dell’evento Centro Porsche Arezzo, Autocentri Giustozzi e Carrozzeria Motorauto.

Per partecipare o per ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Instagram di MWD o contattare il numero 346/23.19.293. «Siamo felici di tornare a organizzare il Tuscany Exclusive - spiegano Matteo Maritan, fondatore di MWD e organizzatore dell’evento con Shaun Gori. - Dopo il successo delle precedenti edizioni con oltre duecento auto in strada, vogliamo offrire agli appassionati di motori un’esperienza sempre più completa e appassionante che unisca l’emozione della guida su strade panoramiche, la possibilità di ammirare modelli unici di supercar e auto sportive, e la scoperta dei tesori storici e gastronomici della nostra terra.

L’obiettivo è di creare un momento di condivisione, passione e spettacolo dove ogni partecipante possa vivere la propria giornata all’insegna delle quattro ruote in un contesto straordinario, tra bellezza, design e performance d’eccellenza».