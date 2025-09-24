Al via il ciclo di incontri culturali “Oltre le righe” a San Giovanni

Arezzo, 24 settembre 2025 – Prenderà avvio venerdì 3 ottobre a San Giovanni Valdarno una nuova iniziativa culturale promossa dall’associazione Valdarnolistico con il patrocinio del Comune. Si tratta del ciclo di incontri “Oltre le righe”, un percorso ideato per creare un ponte tra opere letterarie, musicali e di saggistica e i temi legati all’olismo e alla crescita personale.

L’intento è quello di mostrare come le attività dell’associazione siano profondamente intrecciate con la quotidianità, diventando occasione di confronto e riflessione sulle esperienze di vita.

Il primo appuntamento si terrà a Palomar, Casa della cultura alle 18 e sarà condotto da Susanna Quaquini, che accompagnerà il pubblico nella lettura e nella discussione del romanzo “Le otto montagne” di Paolo Cognetti, offrendo spunti di riflessione sulla ricerca di significato, tema centrale dell’opera.

A novembre il percorso proseguirà sabato 8 con un incontro a cura di Luca Giorgetti, che proporrà una riflessione ispirata al libro “Il grande conflitto” di Bert Hellinger per indagare le possibili vie di riconciliazione e di dialogo all’interno delle famiglie e della società.

A dicembre sarà la volta di Bianca Cristofani, che sabato 13, attraverso il testo “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés aprirà un confronto sul tema della vita e della morte come passaggio verso la rinascita personale e relazionale.

Il nuovo anno porterà due ulteriori appuntamenti: sabato 17 gennaio Giovanni Sgrò si soffermerà sui testi di Bob Dylan, utilizzandoli come spunto per approfondire i concetti di osservazione e narrazione di sé, mentre sabato 7 febbraio Giuseppe Crispo concluderà il ciclo con la presentazione di “Cambia te stesso e cambierai il mondo” di Osho Rajneesh, incentrato sull’idea che la trasformazione personale sia la chiave per un cambiamento globale.

Ad eccezione del primo appuntamento che si terrà a Palomar, tutti gli altri sono in programma alle 18 alla sala La Nonziata in via Giovanni da San Giovanni 65. Tutti gli incontri, organizzati con il sostegno della sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno, sono a ingresso libero e aperti alla cittadinanza. Per informazioni è possibile contattare l’associazione Valdarnolistico al numero 3383945607.