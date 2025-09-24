La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliSansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico
24 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cultura e spettacoli
  4. Sansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico

Sansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico

Un’iniziativa speciale dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico della città

La locandina dell'evento

La locandina dell'evento

Arezzo, 24 settembre 2025 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Comune di Sansepolcro e il Museo Civico propongono un’iniziativa speciale dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico della città.

Sabato 27 settembre alle ore 17:00 e Domenica 28 settembre alle ore 11:00 sarà possibile partecipare a due visite guidate ai capolavori di Piero della Francesca, figura simbolo e patrimonio identitario di Sansepolcro. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Poliedro Cultura, rientra nel programma nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero della Cultura, e rappresenta un’occasione unica per cittadini e visitatori di approfondire la conoscenza delle opere di Piero in un contesto guidato da esperti.

La visita guidata è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo Civico. “Con questa iniziativa – sottolinea l’Amministrazione comunale – vogliamo rafforzare il legame tra Sansepolcro, Piero della Francesca e la grande eredità culturale che la nostra città custodisce, aprendo le porte non solo ai nostri concittadini, ma anche ai tanti turisti che continuano a scegliere Sansepolcro come meta di cultura e bellezza”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata