Sansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico

Arezzo, 24 settembre 2025 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Comune di Sansepolcro e il Museo Civico propongono un’iniziativa speciale dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico della città.

Sabato 27 settembre alle ore 17:00 e Domenica 28 settembre alle ore 11:00 sarà possibile partecipare a due visite guidate ai capolavori di Piero della Francesca, figura simbolo e patrimonio identitario di Sansepolcro. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Poliedro Cultura, rientra nel programma nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero della Cultura, e rappresenta un’occasione unica per cittadini e visitatori di approfondire la conoscenza delle opere di Piero in un contesto guidato da esperti.

La visita guidata è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo Civico. “Con questa iniziativa – sottolinea l’Amministrazione comunale – vogliamo rafforzare il legame tra Sansepolcro, Piero della Francesca e la grande eredità culturale che la nostra città custodisce, aprendo le porte non solo ai nostri concittadini, ma anche ai tanti turisti che continuano a scegliere Sansepolcro come meta di cultura e bellezza”.