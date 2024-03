Un concerto in Cattedrale con monsignor Frisina per il Festival dello Spirito

Arezzo, 6 marzo 2024 – L’annuncio della Fede declinato attraverso le arti. Il secondo fine settimana del Festival dello Spirito troverà il proprio filo conduttore nella musica intesa come strumento di espressione e di condivisione della Parola, con un grande concerto in Cattedrale in programma alle 17.00 di sabato 9 marzo che sarà diretto da monsignor Marco Frisina.

L’evento, promosso dal Serra Club Arezzo insieme alla Diocesi di Arezzo-Cortona- Sansepolcro e all’associazione culturale Almasen, sarà a partecipazione gratuita e riunirà quasi cinquecento coristi di oltre trenta formazioni che intoneranno le rispettive voci in una produzione unica nel suo genere.

La giornata verrà aperta alle 9.00 da una masterclass per i cori parrocchiali della Diocesi e delle Diocesi limitrofe dedicata ai canti liturgici e alla loro esecuzione che sarà tenuta da uno dei più autorevoli conoscitori e divulgatori di questo particolare ambito di espressione della fede.

Monsignor Frisina è autore di canti liturgici conosciuti e apprezzati in Italia e all’Estero, ha fondato nel 1984 il Coro della Diocesi di Roma con cui anima le più importanti liturgie presiedute anche dal Santo Padre, ha collaborato al progetto internazionale Rai Bibbia e ha composto le colonne sonore di oltre trenta film a tema storico e religioso, oltre a essere stato coordinatore del primo Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano, ad aver condotto il Giubileo delle Corali e ad aver composto una Messa per l’Anno Santo Giacobeo a Santiago de Compostela alla presenza del Re di Spagna.

Questa esperienza sarà ora posta a disposizione dei cori sacri del territorio in occasione del Festival dello Spirito e troverà espressione nella preparazione al concerto pomeridiano accompagnato all’organo dal maestro Andrea Trovato e alla tromba dal maestro Maurizio Pasqui.

La conclusione della giornata sarà alle 18.00 con la Santa Messa presieduta dal cardinale Beniamino Stella (Prefetto Emerito della Congregazione per il Clero e consulente episcopale del Serra Club Italia), concelebrata dal vescovo Andrea Migliavacca e da monsignor Frisina.

Il concerto e la Santa Messa saranno trasmessi in diretta in tutta la Toscana dall’emittente comunitaria diocesana Tsd Tv nel canale 85 e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live.

La Cattedrale di Arezzo sarà poi sede anche della rappresentazione dell’opera “Il mio Gesù” del musicista e paroliere Beppe Dati che, in programma alle 21.00 di sabato 16 marzo, era stata originariamente prevista al teatro Petrarca e che andrà a ripercorre la vita di Gesù e della Palestina a partire dal 60 a.C. fino alla resurrezione attraverso un percorso intimo e personale di ricerca interiore.

Il concerto dei cori parrocchiali rappresenterà la seconda tappa del Festival dello Spirito che è stato aperto lo scorso fine settimana dalla lettura no-stop del Nuovo Testamento nella Chiesa dei Santi Michele e Adriano, con il coinvolgimento di un totale di duecentoquarantatré fedeli, di molteplici associazioni cattoliche e di tutte le istituzioni politiche, militari e religiose del territorio.

L’iniziativa, aperta dall’esegesi del vescovo Andrea Migliavacca, si è sviluppata per un totale di ventisette ore dove è stato respirato un senso di condivisione e di comunione che non ha conosciuto interruzioni nemmeno nel corso della notte.

«L’arte è stata, da sempre, tra i principali veicoli per la diffusione della Parola e l’espressione dello Spirito - spiega Fernando Maraghini dell’associazione culturale Almasen, - e la giornata del 9 marzo vuole darne espressione attraverso un grande concerto che riunirà cori dalla Diocesi di Arezzo e dalle Diocesi limitrofe che verranno eccezionalmente guidati da monsignor Frisina, per una produzione veramente imperdibile in termini di impatto, sensazioni e emozioni».