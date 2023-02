“Sinassi”, dramma psicologico in tre atti sabato a Palomar di San Giovanni

Palomar

Arezzo. 16 febbraio 2023 - Proseguono gli appuntamenti della rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per l’edizione di febbraio, con la preziosa partecipazione di Anpi Valdarno, Accademia Valdarnese del Poggio, Camnes (Center for ancient mediterranean and near eastern studies), Istituto Lorenzo de’Medici, Reporter Live e Pro loco di San Giovanni Valdarno. Sabato18 febbraio alle 17,30 a Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, sarà presentato il dramma psicologico in tre atti “Sinassi. Ovvero quando è tempo di radunarsi per diventare quello che siamo nati per essere” di Alessandro Giuseppe Tedesco (Casa editrice Kimerik). “Sinassi” è il radunarsi delle parti di sé verso un centro interiore, il Sé junghiano o il disegno divino in ognuno. Il personaggio principale è Kore, giovane donna che non riesce a prendere un treno (reale e metaforico) e partire. E ogni altro personaggio intorno a lei è irrisolto: filosofie, inganni, conformismo, trasgressioni e vittimismo si mescolano e si intrecciano sul palco. Fino alla comprensione, fino alla Sinassi: la vera partenza, il vero viaggio, verso un amore infinito. E perché questo avvenga c'è bisogno di carità. L’autore, Alessandro Giuseppe Tedesco (1962) è un medico, specializzato in gastroenterologia ed in psicologia clinica e psicoterapeuta toscano. Negli anni Novanta ha vissuto l’esperienza da medico volontario in Tanzania, ha pubblicato per Albatros la raccolta di poesie “È salpata la nave dal porto” ed è stato segnalato al concorso “Il Graffito d’oro” nel 1997 per la poesia e l’anno successivo per la narrativa ottenendo l’ottavo posto. Alla presentazione del libro interverrà Stefano Bonchi, docente di letteratura. A seguire, sarà proiettato il cortometraggio "Sinassi”. Il progetto, sviluppato da Manola Rosadini che ne ha curato la regia, è stato realizzato con la collaborazione di Alessandro Giuseppe Tedesco per la sceneggiatura. Gli attori sono membri del gruppo teatrale Prestavoce, facente parte dell’associazione culturale Paro Paro di San Giovanni Valdarno. Le riprese video sono state eseguite da Franca Bonarini, mentre il montaggio dallo studio Emme-ti di San Giovanni Valdarno. Il cortometraggio è stato girato in Valdarno ed è stato terminato nel maggio 2022. Appuntamento successivo delle Piazze del Sapere sarà giovedì 23 febbraio alle 21 con “I misteri dell’antico Egitto”, un’intervista impossibile a Cleopatra a cura di Andrea Schincaglia di Reporter Live. Special guest l’egittologa Valentina Santini. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055 9126303