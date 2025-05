Domenica festa in due parrocchie castiglionesi

Arezzo, 2 maggio 2025 – Domenica 4 maggio, si celebra San Macario, co-patrono assieme a San Biagio nella frazione di Montecchio.

Dopo la S. Messa delle 11.15 ci sarà la processione che prevede al termine la benedizione dei territori dal piazzale della Chiesa. La frazione ha due patroni perché a San Biagio è consacrata la Chiesa Parrocchiale, sia al tempo in cui si trovava nel Castello sia quella attuale consacrata il 27 novembre 1797.

San Macario invece era patrono del Comune di Montecchio, intorno alla prima metà del 1200 anche se non sappiamo per quanto tempo. Terminato il periodo di essere Comune, San Macario è rimasto patrono di questa Comunità insieme a San Biagio. San Macario nasce intorno al Trecento, è un eremita, un padre spirituale, discepolo di Sant’Antonio abate.

Fece una vita austera, fu un grande uomo di preghiera in terra egiziana, soprannominato anche lampada del deserto. Sembra fosse in età giovanile venditore di frutta, ecco perché è il patrono dei pasticcieri. Si ricorda di quanto lui e i suoi discepoli conducessero una vita ligia alle regole monastiche, praticando l’astinenza e non dimenticando mai la carità. Festa anche alla chiesa della Pieve di Chio per il co-patrono San Vincenzo Ferreri.

Il programma di domenica 4 maggio prevede alle ore 17.00 il concerto del Coro della Pieve di Chio, alle ore 18.00 Santa Messa Solenne e poi un ritrovo conviviale. “Dopo la parrocchia di San Marco La Nave altre due frazioni festeggiano i loro patroni. Si tratta della parrocchia di Montecchio Vesponi e della Pieve di Chio.

Nel passato in queste occasioni si riunivano o incontravano i proprio familiari e parenti che abitavano fuori ‘città’ e, anche se oggi le cose sono cambiate, non cambia e non si perde lo spirito di partecipazione e condivisione che si respira in ogni manifestazione.

Un plauso, quindi, a chi con costanza e determinazione mantiene in vita le nostre tradizioni. Senza un passato non saremo in grado di costruire un futuro!” dichiara l’assessore alle Frazioni, Circoli e Parrocchie, Alessandro Concettoni.