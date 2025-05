A Villa Severi si premiano i vincitori del 2° Concorso letterario

Arezzo, 7 maggio 2025 – Sabato 10 maggio, alle 21,15, il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, in via Redi 13, ad Arezzo, ospita la premiazione del 2° concorso letterario dedicato ai racconti brevi, la cui raccolta è andata avanti per sei mesi.

Il filo conduttore della nuova edizione è "il viaggio, reale o immaginario, nei luoghi o nei sentimenti, viaggio come fuga o come ritorno". “Rispetto allo scorso anno abbiamo ricevuto molti racconti in più, scritti da autori talentuosi di tutte le età – conferma la presidente del CAS di Villa Severi, Marusca Mazzetti.

– Tra i vari testi, ad esempio, ce n’è uno di una tredicenne il cui emozionante e nostalgico scritto parla dei luoghi dove è nata, molto lontani dall'Italia”. Una quarantina i racconti pervenuti, dal nord della penisola alla Sicilia. La segreteria organizzativa, gestita da Daniela Fusai, referente del Bookclub Villa Severi, ha catalogato i testi in modo anonimo abbinando ognuno a un numero.

La giuria riunita ha in seguito dato le votazioni basandosi su alcuni parametri: originalità, capacità di emozionare, testo e scelte linguistiche. L’eterogenea commissione comprende la presidente Marusca Mazzetti, il giornalista culturale Marco Botti, l’insegnante di scuola superiore Roberta Magi, l’avvocato Lorenzo Diozzi e i rappresentanti del Bookclub Villa Severi Tatiana Cosimi ed Elettra Remilli.

I vincitori riceveranno buoni acquisto per libri e targhe ricordo. “Da non dimenticare che abbiamo ricevuto anche quest'anno dei racconti inviati dagli anziani del Centro diurno Malpighi di Arezzo – conclude Marusca Mazzetti. – I testi, in prevalenza, parlano di viaggi, ricordi ed episodi particolari di vita. Averli con noi di nuovo è una grande soddisfazione e ormai li consideriamo dei portafortuna.

Per tutti loro ci sarà un riconoscimento particolare”. Al termine della premiazione del concorso letterario, il centro di aggregazione offrirà a tutti i presenti un piccolo rinfresco con brindisi. La partecipazione alla serata è libera e gratuita.