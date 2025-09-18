San Giovanni ospita Antonella Viola per un incontro su “La rivoluzione della cura”

Arezzo, 18 settembre 2025 – Venerdì 26 settembre alle 18, nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista, si terrà un incontro con Antonella Viola, immunologa di fama internazionale, divulgatrice scientifica e docente presso l’Università di Padova.

L’appuntamento, promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, sarà incentrato sul volume “La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina” (Feltrinelli, 2023), in cui Viola accompagna lettrici e lettori alla scoperta delle più recenti scoperte scientifiche che stanno trasformando il nostro modo di concepire la salute e la medicina: dalla prevenzione personalizzata all’impatto delle biotecnologie, fino alle sfide etiche e sociali poste dal progresso scientifico.

Antonella Viola è una delle voci più autorevoli del panorama scientifico italiano ed europeo. Direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica “Città della Speranza” di Padova, ha dedicato gran parte della sua attività allo studio del sistema immunitario e delle sue implicazioni nelle malattie oncologiche e infiammatorie.

Oltre all’attività di ricerca, si impegna da anni nella divulgazione scientifica, con l’obiettivo di rendere la scienza accessibile a tutti e stimolare un dibattito pubblico consapevole su temi di grande attualità. A dialogare con lei sarà Alessandro Pini, professore ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di biotecnologie mediche dell’Università degli studi di Siena.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’incontro si inserisce nel programma di Bright Night – La notte delle ricercatrici e dei ricercatori, manifestazione europea che promuove il dialogo tra scienza e cittadinanza, portando la ricerca fuori dai laboratori e tra le persone.

L’edizione di San Giovanni Valdarno è organizzata dal Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena che dalla mattina dello stesso giorno nelle centrali piazze Cavour e Masaccio porterà dimostrazioni, attività e laboratori interattivi rivolti a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di stimolare la curiosità, promuovere il rispetto dell’ambiente e valorizzare il legame tra sapere e comunità.