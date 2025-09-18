“Tracce di umanità”, viaggio teatrale notturno all’interno dell’area archeologica dell'Anfiteatro romano di Arezzo

Arezzo, 18 settembre 2025 – Sabato 27 settembre apertura straordinaria serale, dalle ore 20 alle 23: alle ore 20,30 e alle ore 21,30 (due repliche da 60 minuti circa) con “tracce di umanita’ viaggio teatrale notturno” all’interno dell’area archeologica dell'anfiteatro romano di Arezzo.

Selezione di brani teatrali da Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare.

Nel suo viaggio in Italia Goethe osserva che a Roma perfino un mediocre può diventare maggiore di se stesso, investito da quell'aria si grandezza che vi si respira. E qui "l'aria di grandezza" si respira in ogni sasso, in ogni pietra, in ogni inciampo e in un attimo il pensiero vola verso le grandi rappresentazioni del teatro classico di tutti i tempi, ai grandi nomi: Sofocle, Seneca, Shakespeare, Aristofane, Plauto e tanti altri.

Questo l'intento: far ripercorrere al pubblico, con brevi assaggi, la storia della tragedia e della commedia in un incontro con i grandi classici di tutti i tempi, immersi nelle testimonianze del più grande edificio di Arezzo antica.

Biglietti: intero 20,00 euro - ridotto 17,00 euro massimo 40 persone per turno per prenotare: fondazione arezzo intour | tracce di umanita’.