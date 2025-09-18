Arezzo romana e la storia di Mecenate

Arezzo, 18 settembre 2025 – Domenica 28 settembre apertura straordinaria diurna 14.30-18.30 (oltre all'apertura ordinaria 9-14) alle ore 15.3.
Nel museo la direttrice Maria Gatto presenterà al pubblico le tracce di Arezzo romana custodite nel museo, in un percorso alla ricerca delle caratteristiche della città e della società al tempo di mecenate. visita inclusa nel biglietto d'ingresso ordinario massimo 30 persone prenotazione consigliata per info e prenotazioni: [email protected]
Alle 17, al monumento a Mecenate, nel parco dell'anfiteatro: presentazione del restauro del monumento ottocentesco a Mecenate realizzato grazie al contributo art bonus dell'associazione 50&più di Arezzo.
Claudio Santori introdurrà la figura di mecenate, la direttrice Maria Gatto racconterà la storia del monumento, mentre il restauratore Luca Russi descriverà l'intervento conservativo. Intervento musicale a cura di Suonarte aps.Iingresso libero per info: [email protected]