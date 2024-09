Ripartono le prove aperte al pubblico al teatro alla Misericordia di Sansepolcro

Arezzo, 11 settembre 2024 – Una nuova stagione di prove aperte si apre al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, che durante l'anno ospita artisti in residenza creativa: un tempo di lavoro prezioso per le compagnie e un’opportunità per la città che è invitata a scoprire i processi creativi in corso e ad assistere alle prove aperte in cui viene condiviso lo spettacolo ancora in evoluzione.

Sono 7 gli appuntamenti da segnare in agenda tra danza, teatro e teatro di figura, in programma da settembre a novembre. Venerdì 13 settembre, alle 21:00, la prima prova aperta al pubblico: protagonisti della serata i danzatori Jari Boldrini e Giulio Petrucci, al lavoro su Nubla, progetto del coreografo Fabrizio Favale che ha condiviso con i due artisti le intuizioni derivate dalle fasi più sperimentali di Danze Americane, coreografia ispirata da alcune tecniche e modalità della danza Moderna e Postmoderna Americana.

Ricevuti questi input Boldrini e Petrucci hanno lavorato in senso autonomo nella creazione dei contenuti di “Nubla”: dagli assetti coreografici, ai costumi, all’ambiente scenico e sonoro. La prova aperta sarà l’occasione per assistere a entrambi i lavori e dialogare con gli artisti su quanto visto.

IL CALENDARIO danza Fabrizio Favale, Jari Boldrini, Giulio Petrucci Danze Americane + Nubla prova aperta venerdì 13 settembre, ore 21:00 Sperimentazioni creative ispirate alla danza moderna e postmoderna americana.

teatrodifigura Compagnia Nous à nu Far del mare un velo prova aperta venerdì 27 settembre, ore 21:00 La magia del teatro delle ombre in un viaggio alla ricerca dei significati dell’esistenza. danza/performance Alessandra e Roberta Indolfi Non ho chiesto (io) di venire al mondo prova aperta venerdì 11 ottobre, ore 21:00 Il manifesto ribelle della generazione Z.

danza Federica Dauri Contatto prova aperta venerdì 18 ottobre, ore 21:00 Una ricerca sul tema dell’intimità attraverso la storia d’amore tra Luca e Alain.

teatrodifigura Compagnia Crève-Coeur prova aperta venerdì 25 ottobre, ore 21:00 Il pranzo di compleanno Un rituale di compleanno che si ripete: le vita di due giovani donne, la storia di una scomparsa.

danza Ilenia Romano prova aperta sabato 23 novembre, ore 17:00 Strings Un’esperienza immersiva tra le curve del suono e del movimento.

teatro Alessandra Chieli Il canto sulla polvere. Invocazione a Ingeborg Bachmann. prova aperta venerdì 29 novembre, ore 21:00 Un inno all’amore come pratica rivoluzionaria contro l’ordine del mondo.

INFO E CONTATTI

339 4074895 | 0575 733063

[email protected] | www.kilowattfestival.it

Acquista i biglietti su www.webtic.it Ingresso singolo spettacolo – 7.00 €

Ingresso ridotto soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca – 5.00 €

Ingresso gratuito per i partecipanti ai corsi di teatro