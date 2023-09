Prosegue il progetto culturale 12x12 realizzato da Cortona On The Move e Autolinee Toscane

Arezzo, 13 settembre 2023 – Dopo Massimo Vitali, a cui è stato affidato l’esordio della seconda edizione del progetto 12X12, nato dalla collaborazione tra il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move e Autolinee Toscane, per il mese di settembre è Margherita Verdi a cogliere la sfida di una nuova narrazione del trasporto pubblico toscano attraverso le sue fotografie.

L’artista fiorentina ha iniziato la sua attività fotografica all’inizio degli anni ’80. La sua ricerca spazia tra le tematiche del paesaggio, urbano o archeologico, al mondo animale e vegetale, e utilizza mezzi sia analogici che digitali. Per il progetto 12X12 ha scelto di raccontare la “sua” Firenze, concentrandosi sul percorso della linea 1 che dalla stazione di Santa Maria Novella porta verso le colline.

“Dal centro storico, invaso dai turisti, si arriva al quartiere delle Cure, quasi un paesino normale all'interno della città, molto vissuto dagli abitanti, non ancora scoperto dal turismo e con varie attività sia commerciali che sociali – spiega Margherita Verdi.

Tutto questo fa di questa linea un percorso particolare, gioioso e popolare. Il quartiere si estende dalla ferrovia, che lo divide dalla città, verso le colline di Fiesole e la linea 1 sempre affollata, per coprire tutto il quartiere, si divide in due: A per via Faentina e B per via Boccaccio e quindi con due capolinea distanti divisi dal torrente Mugnone”.

Il progetto 12X12 vede coinvolti 12 fotografi over 60 che per 12 mesi, attraverso l’obiettivo, raccontano il territorio toscano e i suoi abitanti da una prospettiva del tutto inedita e originale.

L’idea è offrire una diversa estetica del trasporto pubblico attraverso scatti d’autore che hanno saputo reinterpretare e dar luce alle storie, agli sguardi e alle relazioni di queste persone che si incontrano sull’autobus, indagando gli aspetti culturali e sociali delle comunità attraversate e dei territori connessi.

Tutte le opere sono pubblicate sul profilo Instagram di Autolinee Toscane @at_toscana.

La collaborazione tra il festival di fotografia Cortona On The Move e Autolinee Toscane non si ferma qui. Dalla partnership sono infatti nate le mostre, visibili alla “Stazione C” di Camucia-Cortona fino al 1° ottobre, Ultima Chance di Marco Garofalo e la collettiva Get Rich or Die Tryin’. La prima in particolare nasce anche grazie all’idea e al contributo di Autolinee Toscane, che ha permesso all’artista di viaggiare nelle periferie di alcune grandi città italiane e condurre la sua personale indagine sul potere della musica trap.

La mostra di Garofalo, allestita proprio su un autobus di Autolinee Toscane, mette in luce il legame con il mezzo che più di tutti caratterizza le periferie, con le sue attese e le sue sorprese. La mostra Get Rich or Die Tryin’, anch’essa frutto della collaborazione con Autolinee Toscane, è invece un “omaggio” ai 50 anni del rap: dal Bronx alle passerelle delle più grandi case di moda, la mostra racconta la storia di una cultura creata dai più svantaggiati che, attraverso l’hip hop, hanno trovato una strada verso l’espressione, la propria identità, la creazione e, infine, la ricchezza e l’accettazione.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico.

A ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più̀ la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. La 13ª edizione di Cortona On The Move sarà dal 13 luglio al 1° ottobre 2023.

Cortona On The Move nasce ed è prodotto da Associazione Culturale ON THE MOVE il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea. cortonaonthemove.com Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana.

Uno degli obiettivi di Autolinee Toscane è quello di coinvolgere la comunità degli utenti e far cambiare la percezione del trasporto pubblico, grazie anche alla collaborazione con realtà artistiche che poco hanno a che fare con il servizio dal punto di vista tecnico, ma che possono dare un punto di vista inedito a questo racconto.