“Passioni in Fiera” una scelta vincente che dà appuntamento al prossimo autunno

Arezzo, 19 marzo 2025 – “Ancora una volta abbiamo riproposto la validità del crescente rapporto tra Ente Fieristico, città e territorio”. Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, commenta così l’ottimo andamento che ha caratterizzato la celebrazione dell’ultima doppia iniziativa che si è tenuta presso la Fiera di Arezzo. “Passioni in Fiera” e la “Fiera del Disco e del Fumetto”, in contemporanea lo scorso fine settimana. hanno fatto registrare, infatti, circa 13mila presenze da tutto il Centro Italia.

“Al di là dei numeri – spiega Vannetti - registriamo anche le sensazioni positive, sia dei visitatori trascinati e coinvolti da alcuni eventi di particolare richiamo, sia degli operatori presenti a tutti i livelli, quelli di Passioni in Fiera, arricchita da Nirvana e Tattoo, ma anche quelli dedicati a fumetti e dischi.

“Tutto questo oggi rappresenta un messaggio positivo per tutti - insiste il presidente - e Passioni in Fiera, dopo il successo dello scorso novembre e l’ottimo risultato di questo ultimo appuntamento aretino, tornerà il prossimo autunno di nuovo insieme ad Agrietour per una nuova edizione in tandem”.

I prossimi impegni. Si stanno avvicinando anche molti altri impegni importanti per Arezzo Fiere, come spiega ancora Vannetti: “A breve avremo una mostra d’arte contemporanea di grande livello, e ovviamente poi siamo in attesa poi del grande e immancabile appuntamento con Oroarezzo del prossimo maggio”.

“Expoarte Città di Arezzo” sarà, quindi, la nuova Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea, che si terrà il 29 e 30 marzo presso Arezzo Fiere e Congressi, con la Direzione artistica di Gianni e Matteo Zucca, replicando il format vincente di “EXPOARTE Città di Montichiari”, mostra promossa con successo da sei edizioni a Montichiari (BS).

Arezzo Fiere quindi offrirà agli appassionati e collezionisti di arte moderna e contemporanea un’esposizione di alto livello con la presenza di gallerie selezionate da tutta Italia, artisti affermati e i più interessanti autori emergenti, il tutto presentato con un vernissage il 28 marzo sempre presso Arezzo Fiere e Congressi.

Dal 10 al 13 maggio prossimi si terrà poi la 44esima edizione di Oroarezzo che si prepara ad accogliere i protagonisti del Made in Italy e internazionali dell’oreficeria e della gioielleria, con il salone organizzato da Italian Exhibition Group: la manifestazione concentra l’eccellenza della produzione industriale del prezioso nel distretto che occupa il gradino più alto del podio nazionale dell’export: secondo gli ultimi dati congiunturali elaborati a gennaio da Federorafi Confindustria per una ricerca sul settore orafo-gioielliero condotta da Mediobanca su scala nazionale, Arezzo si conferma campione di esportazioni tra i distretti italiani del settore con una crescita del 119 per cento, per 5,3 miliardi di euro di valore.

Altri appuntamenti: Il 28/30 marzo Mercatino del Calcit con Indanza e Festa dei Bambini. Poi dall’1 al 10 aprile ci saranno alcuni concorsi, e dall’11 al 13 aprile il Free Chaoter Arretium, raduno nazionale monomarca Harley Davidson. Poi 28 e 30 marzo ancora concorsi, il Privacy day il 6 giugno e poi il dal 20 al 22 giugno il primo dei congressi dei Testimoni di Geova.