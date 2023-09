Morte di Franco Migliacci, lutto anche in Toscana. Studiò a Firenze e dedicò a Cortona “Che sarà”

Cortona (Arezzo), 15 settembre 2023 – Lutto anche in Toscana per la morte di Franco Migliacci, grande paroliere e produttore musicale scomparso a 92 anni. Non solo perché Migliacci aveva studiato a Firenze, ma anche perché la sua famiglia proveniva da Cortona, in provincia di Arezzo. Tanto che Migliacci dedicò proprio a Cortona una delle canzoni più famose e più belle che ha scritto ovvero 'Che sarà'.

Nonostante fosse nato a Mantova, l'autore musicale Franco Migliacci, scomparso oggi all'età di 92 anni, non aveva mai dimenticato la cittadina da cui proveniva la sua famiglia, dove si era trasferito da piccolo e dove aveva tuttora una casa.

A ricordare Migliacci sono il sindaco Luciano Meoni e il suo vice Francesco Attesti. «Grande autore della musica italiana, Migliacci è fra le personalità che sono state insignite del premio Cortonantiquaria, il più importante riconoscimento della città di Cortona. L'Italia perde un grande artista e Cortona perde una personalità che ha dato lustro a questa città. Franco Migliacci è stato un protagonista della storia della canzone italiana».

La storia della dedica a Cortona era stata ricordata da Jovanotti a Sanremo 2022: quel "paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio addormentato” era rimasto nel cuore a Migliacci tanto da omaggiarlo con un pezzo che parlava di svuotamento della città, di tristezza e noia per chi restava e nostalgia per chi era costretto a partire.