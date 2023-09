È morto Franco Migliacci, autore di “Nel blu dipinto di blu”. Studiò a Firenze

Firenze, 15 settembre 2023 – Lutto nel mondo della musica. È morto all'età di 92 anni in un clinica romana il paroliere Franco Migliacci, autore tra gli altri successi di "Nel blu dipinto di blu".

A darne notizia su X, il giornalista e conduttore televisivo Clemente Mimun: "Franco Migliacci, paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui 'nel blu dipinto di blu'), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia". Paroliere, produttore discografico, attore, editore musicale e talent scout italiano, autore di canzoni storiche tra cui la più famosa 'Nel blu dipinto di blu' assieme a Domenico Modugno.

Nato a Mantova nel 1930 Migliacci studiò a Firenze dove il padre, Maresciallo della Guardia di Finanza, venne trasferito nel 1934. All'inizio della sua carriera fu illustratore, e disegnò storie per i giornali per bambini: 'Bambola' e 'Lupettino' diretti da Nino Capriati, 'Il Pioniere' diretto da Gianni Rodari. Durante i provini del film 'Carica eroica' conosce Domenico Modugno. Dalla loro collaborazione personale e artistica nasce, nel 1957, la celeberrima 'Nel blu dipinto di blu' (Volare), diventata inno e simbolo dell'Italia nel mondo. Ha scritto anche per Mina, Milva, Patty Pravo. Per Gianni Morandi successi come Andavo a cento all'ora, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, In ginocchio da te e soprattutto C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Poi Il cuore è uno zingaro per Nada, Che sarà (José Feliciano e Ricchi e Poveri), Ancora per Eduardo De Crescenzo, Rocking Rolling per Scialpi fino a T'appartengo per Ambra Angiolini.