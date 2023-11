"La storia in scena. Percorsi nel teatro di narrazione" all’Edison

Arezzo, 16 novembre 2023 – Venerdì 17 Novembre alle ore 18.30 la libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "La storia in scena. Percorsi nel teatro di narrazione" di Denny Bonicolini edito da Leonardo.

La storia in scena. Percorsi nel teatro di narrazione è un testo attraverso il quale cogliamo tutta l'intensa necessità del teatro di raccontare i fatti, ma anche la possibilità di approfondire questi ultimi su un piano storico.

La scrittura relativa al teatro è diversa da quella della storia, per cui avere tra le mani un libro dove le due si uniscono è una fonte preziosa di insegnamento, un nuovo sguardo fatto da più di due occhi.

Agli inizi degli anni '80 dello scorso secolo, un gruppo di attori e registi - tra i quali Marco Baliani, Laura Curino, Marco Paolini e Gabriele Vacis - decide di dar vita a una nuova idea di teatro, sulla scia del modello drammaturgico di Dario Fo: il teatro di narrazione.

Il palcoscenico diventa così il luogo ideale per restituire alla memoria civile e collettiva pezzi di storia del nostro Paese, come la strage del Vajont, il disastro di Ustica e la celebrazione della famiglia Olivetti. Denny Bonicolini , classe 1980, è docente di Lettere presso la scuola media Cesalpino di Arezzo.

Terminati gli studi al Liceo linguistico, si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, dove studia Letteratura e Arti dello spettacolo, laurendosi con il massimo dei voti nel 2009. Durante gli anni degli studi universitari viaggia molto all'estero, soprattutto all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove studia recitazione e prende anche parte a spettacoli del circuito Off-Broadway.

Tornato in Italia partecipa a lavori musicali, teatrali, cinematografici e televisivi. L'autore sarà accompagna da Marzia Fontana, attrice e conduttrice televisiva, che vive tra Roma e la Toscana dove dirige la Talent Center, scuola per giovani leve dello spettacolo.

Comincia la sua carriera d'attrice girando degli spot pubblicitari, fino ad ottenere il ruolo di Paola Ruggeri, la protagonista della prima soap opera di Rai Uno, Ricominciare. Seguono altri ruoli in Don Matteo, Carabinieri, al cinema in L'amore ritrovato di Carlo Mazzacurati, Io & Marilyn di Leonardo Pieraccioni. Ha lavorato anche come presentatrice per l'emittente RTV 38 e HSE24.

Nel 2011 viene eletta consigliere comunale ad Arezzo nelle liste del Partito Democratico ed è stata Responsabile Provinciale PD per la Tutela e Benessere Animale. Sempre nel 2011 riceve il titolo di "Cavaliere dello Sport" dall'Ordine dei Cavalieri dello Sport per il suo impegno nel settore culturale e sociale.