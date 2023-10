“Il vangelo del change management”, la presentazione del libro di Roberto Lorusso

Arezzo, 23 ottobre 2023 – Giovedì 26 ottobre alle 21 al Palazzo Vescovile (Sala Grande di Giustizia) in piazza del Duomo 1 ad Arezzo, Roberto Lorusso presenta il suo nuovo libro “Il Vangelo del change management.

Cambiare il modello di business con l’aiuto del Vangelo” (ed. Ares, 2023) La presentazione è organizzata in collaborazione con Artes Lab APS, realtà toscana impegnata nella formazione etica di giovani imprenditori e nell’orientamento del nuove generazioni a fare impresa con al centro l’etica del lavoro.

Intervengono il vescovo di Arezzo Mons. Andrea Migliavacca e il presidente di Artes Lab APS Andrea Bertolini. Interventi anche del direttore generale ACI Informatica Spa Mauro Minenna e del direttore del collegio universitario di Merito Poggiolevante Michele Crudele i quali hanno curato rispettivamente la prefazione e postfazione del volume.

Modera il giornalista e consulente di direzione Giorgio Fozzati. È giunto il momento di cambiare il modello di business. Come? Seguendo i dettami del Vangelo.

“L’essere umano vive costantemente un’inquietudine – spiega l’imprenditore –: da una parte resiste al cambiamento rimanendo nella zona di massimo confort che il contesto e le condizioni di vita gli permettono; dall’altra, sente dentro di sé l’ineliminabile impulso ad andare sempre oltre, a uscire, esplorare, innovare e ricominciare”.

Cambiare il modello di business con l’aiuto del Vangelo significa per cambiare le imprese, in particolare quelle guidate dalle giovani generazioni (ma non solo), essere utili all’umanità e generare progresso per tutti.

“Con l’aiuto di alcune parole del Vangelo – sostiene Lorusso – è possibile conoscere come vivere la tensione verso il change management per modificare il proprio modello di business, affinché sia capace di generare un progresso che porti inclusione sociale, che sia sostenibile e solidale, rispetti l’ambiente e promuova giustizia e pace”.