Il "Liceo Città di Piero" omaggia Amadeo Peter Giannini

Arezzo, 28 maggio 2024 – L'Istituto d’Istruzione Superiore “Liceo Città di Piero”, in collaborazione con l’Associazione Cultura della Pace, le ACLI Provinciali di Arezzo e ACLI “Adriano Olivetti” di Sansepolcro, il prossimo 31 maggio intitolerà il cortile dell’Istituto Tecnico Economico “Luca Pacioli” ad Amadeo Peter Giannini, Banchiere ed Economista, fondatore della Bank of America, esemplare nel seguire principii di attenzione ai più poveri e a quanti necessitavano di protezione e sostegno economico.

Grazie alle sue teorie e pratiche economiche, è stato possibile sostenere l’economia statunitense negli anni difficilissimi seguiti al grande terremoto di San Francisco del 1906 e in quelli della grande depressione post 1929. Amadeo Peter Giannini è rimasto quasi sconosciuto in Italia, nonostante l’importanza del personaggio e della sua storia e dell’apprezzamento del quale ha goduto e gode ancora negli Stati Uniti.

Nel nostro Paese, pochissimi sono i luoghi a lui dedicati e il cortile di Ragioneria, racchiuso dalle mura della Scuola ma aperto verso il cielo a un nuovo orizzonte, vuole diventare un luogo ideale di ricordo e di riferimento della potente e lungimirante visione economica di Giannini.

I principii di economia civile insiti in questa visione sono l’orizzonte all’interno del quale il "Città di Piero" intende muoversi, avendo già cominciato uno studio sistematico e attento dei grandi economisti che si sono messi in evidenza in tal senso, come Adriano Olivetti.

E' noto il legame della Scuola di Sansepolcro con la fondazione Capellaro e la fondazione Olivetti, nonché la collaborazione attuata per il restauro della P101 Olivetti, primo PC della storia: una formazione degli studenti che si fonda su un concetto di economia attenta all’umano.

La cerimonia di intitolazione si svolgerà, alla presenza delle studentesse e degli studenti, delle Autorità del Comune di Sansepolcro, della Provincia di Arezzo e di quelle religiose, nonché della rappresentanza dell’Associazione Cultura della Pace e delle ACLI provinciali e cittadine.

L'appuntamento è previsto per venerdì 31 maggio, alle ore 9 e 15, presso l’ITE “Luca Pacioli” di Sansepolcro.