Feste del Palio 2025: Sansepolcro si prepara a rivivere storia, tradizione e identità

Arezzo, 25 agosto 2025 – Con l’arrivo di settembre, Sansepolcro si appresta ad accogliere l’edizione 2025 delle Feste del Palio, il più importante appuntamento dell’anno per la città, capace di unire tradizione, cultura e identità collettiva in un calendario di eventi che animeranno il centro storico per due settimane.

Dal 1 settembre le vie e le piazze del Borgo si trasformeranno in un suggestivo scenario rinascimentale, riportando cittadini e visitatori indietro nel tempo, tra atmosfere, usi e costumi che da secoli caratterizzano la vita della comunità biturgense.

Cortei storici, rievocazioni, appuntamenti culturali e momenti di spettacolo culmineranno con il Palio della Balestra, l’evento che da sempre sancisce il legame inscindibile tra Sansepolcro e la sua storia. “Le Feste del Palio rappresentano per noi non soltanto un’occasione di celebrazione, ma un vero e proprio atto identitario – dichiara l’assessore alla cultura Francesca Mercati –.

È il momento in cui la città riafferma la sua vocazione di Città del Palio della Balestra, riconosciuta e apprezzata ben oltre i confini locali. “Anche quest’anno il calendario proporrà eventi di grande valore che sapranno coinvolgere borghesi, visitatori e turisti – ha aggiunto il sindaco Fabrizio Innocenti - confermando Sansepolcro come cuore pulsante della Valtiberina Toscana.

A nome dell’Amministrazione rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le associazioni e realtà cittadine che con passione e dedizione rendono possibile questa manifestazione unica”.

L’edizione 2025 si presenta come un percorso che intreccia storia e memoria, ma anche innovazione e capacità di attrarre nuovi pubblici, in un contesto di collaborazione e condivisione che da sempre contraddistingue l’organizzazione delle Feste. Dopo il successo della vendita online dello scorso anno anche in questa edizione i biglietti saranno acquistabili online al sito www.ticketsms.it .

Di seguito il programma completo, con tutti i dettagli degli eventi che accompagneranno la città fino al giorno del Palio.

IL PROGRAMMA:

Lunedì 1 settembre

h 18.00 Palazzo delle Laudi

Presentazione del drappo del Palio e sorteggio dei banchi per il Palio della Balestra

h21.00 Campo di Tiro Luigi Batti

Palio di Sant'Egidio

a cura della Società Balestrieri Sansepolcro

Venerdì 5 settembre

Festa del Gruppo Sbandieratori

h18.00 Centro Storico

Sfilata per le vie del Centro storico del Gruppo Sbandieratori Sansepolcro

h21.30 Centro Storico

Grande corteo con i gruppi storici delle Città amiche - partenza da Piazza Santa Marta

Sabato 6 settembre

h12.00 Centro storico

Sfilata del Gruppo Sbandieratori di Neuburg

Dalle ore 16.00 Logge di Palazzo delle Laudi

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

Via Matteotti 1- C.A.P. 52037

Mercato Storico di Sant'Egidio

a cura dell’Ass.ne Il Rinascimento nel Borgo

h18.30 Centro storico

Sfilata del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro

h21 P.za Torre di Berta

Giochi di Bandiera

a cura del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro

Domenica 7 settembre

Dalle ore 16.00 Logge di Palazzo delle Laudi

Mercato storico di Sant'Egidio

dalle 10.00 alle 20.00 Sala D’Arme Achille marozzo

Dimostrazioni e lezioni di antiche tecniche di combattimento

h 17.00 Sagrato del Duomo

“Note in Cattedrale” esibizione del gruppo Krumlovsti Pistci

Dalle ore 16.00 alle 19.00 Piazza Torre di Berta

Giochi Rinascimentali

a cura dell’Ass.ne Il Rinascimento nel Borgo

Mercoledì 10 settembre

h21 Piazza Torre di Berta

Palio dei Rioni

Porta Fiorentina/PortaRomana

a cura della Società Balestrieri Sansepolcro

Giovedì 11 settembre

h21 Cattedrale di San Giovanni Evangelista

Concerto propiziatorio

a cura della Società Balestrieri Sansepolcro

Sabato 13 settembre

H 21.00 Cattedrale di San Giovanni Evangelista

Offerta della Cera

a cura della Società Balestrieri Sansepolcro

h 21.00/22.00/23.00 Chiostro di Palazzo delle Laudi

"Al convento di suor Cangrande" breve commedia liberamente tratta dal Decamerone.

a cura della Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro

dalle 21 Centro Storico

Ballo dei Rioni

a cura dei Commercianti del centro storico e de I Citti del Fare

Domenica 14 settembre

h11.30 Palazzo delle Laudi

Uscita dell'Araldo e sfilata per le vie del Centro Storico

h12.15 Scalinata del Museo Civico

Investitura del Maestro di Campo

h16.30 Piazza Torre di Berta

Secolare Palio della Balestra fra le città di Sansepolcro e Gubbio

h19 centro storico

Sfilata del Corteo Storico in onore del vincitore del Palio

Dal 6 al 14 settembre Mercato "In Mostra" nel chiostro del Duomo a cura dell’Ass.ne Il

Rinascimento nel Borgo

Durante le serate di festa Spettacoli Danzanti a cura della compagnia Il Lauro Danze