“Far del mare un velo”, la magia del teatro delle ombre al teatro alla Misericordia

Arezzo, 23 settembre 2024 – La magia del teatro delle ombre va in scena al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, venerdì 27 settembre, alle 21.00: in programma, la prova aperta al pubblico di Far del mare un velo, primo lavoro di Nous à nu, compagnia artistica composta da Giada Fuccelli, Iracema Jimenez, Marzia Meddi e Alice Robbi, che si trova in residenza creativa a Sansepolcro, ospite dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt.

Far del mare un velo è un viaggio nella dimensione interiore di ognuno di noi, alla ricerca dei significati più profondi dell’esistenza. Il tema intorno al quale nasce e si sviluppa lo spettacolo è l’acqua, intesa come simbolo e metafora dell’inconscio, materia liquida interiore dove sono nascosti, sotto diversi strati, i nostri ricordi e il nostro vissuto che riemerge nel quotidiano.

Le tecniche utilizzate nello spettacolo sono il teatro delle ombre, le video proiezioni di pittura animata, teatro danza e l’animazione del tessuto. Il progetto nasce nel Corso di Alta Formazione per animatori esperti nelle tecniche e nei linguaggi analogici e digitali del teatro di figura, Animateria, ideata da Teatro Gioco Vita, con la direzione artistica di Fabrizio Montecchi, e da Teatro del Drago.