Concerto di Cortona ecco il programma della giornata

Arezzo, 28 maggio 2024 – È tutto pronto per il concerto di Cortona Comics, la seconda edizione dell’appuntamento con la musica dal vivo si terrà giovedì 30 maggio allo stadio Santi Tiezzi.

I possessori del biglietto nominale potranno raggiungere l’impianto sportivo lasciando le auto nelle aree sosta della zona della piscina di Camucia o al vicino Conad, dove potranno salire sulla navetta gratuita (andata orario 16-20). Possibilità anche di raggiungere a piedi lo stadio, grazie ad un percorso pedonale che va dalla stazione di Camucia fino a via Scotoni (chiusa al traffico per l’occasione).

Dopo le verifiche del suono, i dischi cominceranno a girare alle 17 con una rassegna di deejay organizzata dall’associazione culturale Cautha. Alle 20 è Clara ad aprire la serata di musica dal vivo.

L’autrice del successo sanremese «Diamanti grezzi» canterà i brani del suo album d’esordio «Primo». Alle 21,30 la palla passa ad Achille Lauro che porterà sul palco l’anteprima di «Summer Fest. A Rave Before L’Iliade», lo spettacolo vedrà la partecipazione di Boss Doms. Alle 22,30 gran finale con Alfa che a Cortona metterà in scena una tappa del suo tour «Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato», un’ora e mezza di canzoni con l’autore del successo «Vai!» all’ultimo festival della canzone italiana, a seguire ancora deejay fino all’una di notte.

Dopo il successo dell’edizione 2023 con l’esibizione di Tananai, gli organizzatori (Cortona Sviluppo e Mengo Music Fest, We ar srl, Agenzia Whodo) con il supporto dell’Amministrazione comunale, hanno ulteriormente migliorato le condizioni di accesso allo stadio Santi Tiezzi, per il quale è stata concessa una capienza ancora superiore.

Restano disponibili ancora dei biglietti acquistabili a Cortona Sviluppo (via Guelfa 40, Cortona - 0575 630158) o alla biglietteria che sarà allestita all’ingresso dello stadio. Come previsto dalla normativa, nell’area del concerto non è possibile portare ombrelli, bevande in vetro o lattine, saranno presenti spazi per il ristoro e servizi igienici. Rispetto al 2023, è aumentato il piano della sicurezza alle uscite di emergenza, saranno presenti forze dell’ordine, protezione civile e soccorritori sanitari.

La navetta per il ritorno alle aree sosta riparte da mezzanotte fino all’1,30 con corse dirette anche verso Cortona centro storico. Tutto il programma e gli eventuali aggiornamenti sono su www.cortonacomics.it La Polizia municipale di Cortona ha emanato un’ordinanza che prevede variazioni a traffico e sosta in alcune strade di Camucia, fino allo stadio comunale, le prime novità scattano dalle 8 di mattina del 30 giugno.