Carnevale di Castiglion Fibocchi: si rinnova l’appuntamento con le maschere barocche

Arezzo, 25 gennaio 2024 – L'associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi-APS, organizzatrice del "Carnevale Storico dei Figli di Bocco", giunto alla ventisettesima edizione, renderà omaggio al celebre Maestro Giacomo Puccini, nel centenario della morte.

Due delle tre nuove creazioni, che arricchiranno il già maestoso Corteo Reale, saranno infatti ispirate e dedicate al geniale compositore toscano. I vicoli del piccolo borgo medievale di Castiglion Fibocchi si trasformeranno in un Regno Fatato, animato da oltre duecento figuranti; Re Bocco e i suoi numerosi Figli, infatti, accoglieranno il pubblico indossando abiti sontuosi, impreziositi da paillettes, pietre colorate e maschere decorate con straordinaria creatività, grazie alla passione, fantasia ed amore delle Maestre sarte e dai Volontari dell'associazione, che sacrificando il loro tempo libero, danno vita ogni anno a questa ormai celebre manifestazione, unica nel suo genere.

Nelle due uscite, previste nelle date di domenica 28 gennaio e 4 febbraio 2024, ci saranno delle straordinarie novità; alcuni artisti allieteranno il pubblico presente con un ricco repertorio di musica classica e strumentale, eseguita dal vivo.

Per la prima volta, il concorso fotografico del Carnevale, giunto alla sedicesima edizione, sarà dedicato alla memoria del caro amico Piero Franchini. Visto il tema pucciniano, il titolo è "Carnevale In...cantato: Maschere e Melodie nel Castello di Re Bocco."

Numerose le attività collaterali, per tutti i gusti e tutte le età: spettacoli itineranti, artistici, acrobatici, clown, giocolieri e maghi, giochi di bandiere e cortei musicali. Presso il Museo del Carnevale sarà allestita "La Meravigliosa Storia dei Figli di Bocco, dal 1996 a oggi", curata da Anna Ralli e Mirella Cerofolini.

Da segnalare, inoltre, sabato 27 gennaio e 3 febbraio 2024, l'iniziativa "L'amico più simpatico", a partecipazione libera, prima edizione del concorso in maschera dedicato ai nostri amici a quattro zampe. A seguire spettacolo teatrale "Grandi e ...Puccini", a cura dei Ragazzi del Regno.

Ricordiamo, infine, due imperdibili mostre allestite presso la Sala del Consiglio Comunale: "Le Regine dell'Immaginario", omaggio a tutte le Donne del Regno che contribuiscono a rendere speciale il piccolo borgo di Castiglion Fibocchi e le creazioni di alcuni alunni della scuola secondaria "Ugo Nofri", che esporranno i risultati di un laboratorio artistico volto alla realizzazione di maschere ispirate ai riccioli dell'architettura barocca e a creature fantastico-mitologiche.

In attesa della proclamazione alla Corte e dell'investitura della Maschera Regina 2024 e del grande spettacolo finale, che culminerà con l'atteso momento di convivialità della tradizionale distribuzione della pastasciutta a tutti i presenti, non ci resta che darvi appuntamento a questo straordinario spettacolo in Terra di Toscana!