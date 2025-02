Al teatro Antei in scena Strappo alla regola

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Prosegue la stagione di prosa del Teatro degli Antei organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia.

Sabato 15 febbraio (ore 21) va in scena la commedia “Strappo alla regola”, scritta e diretta da Edoardo Erba, con protagonisti Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano. Con una inedita interazione fra Teatro e Cinema e una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova opera di Erba conduce gli spettatori in un universo sospeso tra realtà e fantasia, affrontando con leggerezza i nostri incubi più profondi in un’esperienza teatrale coinvolgente, capace di far riflettere e divertire, invitando il pubblico a esplorare le sfumature del suo mondo interiore.

La storia si apre in un cinema, dove viene proiettato un film dell'orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema.

Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Orietta è viva e le chiede aiuto. Tra le due donne si innesca un dialogo divertente e a tratti surreale. Moira, temendo di perdere il posto di lavoro, cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi uccidere. Ma Orietta si ribella e decide di riscrivere la propria storia.

Mentre sullo schermo i personaggi del film sono in confusione e girano a vuoto, Moira si confida: è una donna disperata, che vive una relazione tossica, da cui non riesce a uscire.

La situazione si rovescia. Adesso è Orietta che incoraggia Moira a trovare lo “strappo” per scappare da una storia dell’orrore trasformando una vicenda surreale in un toccante percorso di rinascita.