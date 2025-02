Al Cas di Indicatore “Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso”

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Dopo il grande successo del primo spettacolo si replica domenica 16 febbraio alle 17 con il secondo appuntamento della rassegna teatrale per bambini CAScate di Gioia a cura di Nata Teatro.

Due storie classiche mescolate insieme, un omaggio al grande Gianni Rodari...SE PINOCCHIO FOSSE CAPPUCCETTO ROSSO Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista.

Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione.

La belva troverà pane per i suoi denti, letteralmente parlando, perché nemmeno lui, per quanto feroce, può avere zanne tanto forti da masticare un burattino di legno. Un susseguirsi di gag e di momenti sognanti, condurranno lo spettatore verso l’epilogo di un racconto semplice e delicato, pensato per un pubblico di tutte le età, narrato come un sogno e divertente come un gioco.