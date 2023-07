A Firenze, l’Orchestra Multietnica di Arezzo ospita i Modena City Ramblers

Arezzo, 3 luglio 2023 – A inaugurare “Riprendiamoci la scena”, rassegna di teatro e musica in 11 tappe promossa da Cesvot per l’estate toscana 2023, è l'Orchestra Multietnica di Arezzo che a Firenze ospita i Modena City Ramblers, con il loro amore incondizionato per la musica della tradizione popolare: irlandese, scozzese, celtica, klezmer, balcanica e italiana.

Nasce così un fervido racconto di culture in dialogo, tra tradizione e innovazione, per ribadire con forza un tema a cui l’Oma è legata ormai dal 2018: il valore delle culture, nel loro farsi incontro e confronto, contro la paura delle tante diversità che abitano gli esseri umani, contro l’uniformità e l’omologazione.

“Culture contro la paura” infatti non è solo un progetto artistico ma è l’invito a prendere posizione lottando culturalmente contro “la paura” che l’Oma rivolge in questo preciso momento storico a chi avverte un brivido lungo la schiena quando sente parlare di muri, di “noi o loro” e di “timore del diverso”.

Costituita nel 2007 l’Oma ha tracciato in questi anni di concerti, spettacoli teatrali e laboratori in tutta Italia, un percorso di culture e di tradizioni, di pace, di nomadismo e di amore per le proprie e per le altrui radici (che dal Nordafrica sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est europeo, senza tralasciare l’Asia e l’America, per arrivare fino al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso Mediterraneo che unisce e allontana i popoli).

Oggi, un percorso di nuove migrazioni. Cultura e musica significano pluralità, confronto e mescolanza: questo è il principio ispiratore dell’Oma, che valorizza quanto culture e tradizioni hanno in comune, quindi sapori, ritmi e suoni. “La rassegna 'Riprendiamoci la scena' non propone solo momenti di svago e divertimento ma offre occasioni di riflessione e di confronto su temi che interessano da vicino tutti noi, attraverso il linguaggio dell'arte” afferma Marco Esposito, presidente della delegazione Cesvot di Firenze.

Inizio ore 21.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti. La serata apre il festival itinerante “Riprendiamoci la scena” che si terrà dal 4 luglio al 31 agosto: è promosso da Cesvot, il Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica.