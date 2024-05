Zucchetti Centro Sistem lancia una nuova piattaforma digitale

Arezzo, 02 maggio 2024 – Zucchetti Centro Sistemi e Santa Chiara Next si preparano a Sostenibile.meeting, evento che vedrà il lancio ufficiale di Sostenibile.cloud, piattaforma digitale dedicata alla sostenibilità aziendale. L'evento, che si terrà martedì 7 maggio alle ore 15:00 alla Casa dell’Energia ad Arezzo, vedrà la partecipazione di speaker di assoluto rilievo come il professor Angelo Riccaboni, professore ordinario di economia aziendale presso l’Università di Siena e figura di spicco nell'ambito della sostenibilità. Presenti, poi il Cavalier Fabrizio Bernini, fondatore e presidente di Zucchetti Centro Sistemi, pioniere nell'integrazione di tecnologie avanzate per promuovere uno sviluppo sostenibile e Paolo Susani, Direttore Commerciale del Gruppo Zucchetti, prima software house in Italia per fatturato. Durante il Sostenibile.Meeting si parlerà ovviamente delle novità sulla “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD”, e di come questa cambierà il panorama della rendicontazione aziendale già nei prossimi mesi.

L’evento sarà occasione per presentare Sostenibile.cloud, la suite di servizi digitali progettata per rivoluzionare il modo in cui professionisti e aziende affrontano le sfide ESG (Ambientali, Sociali e di Governance). Sostenibile.cloud nasce dalla collaborazione tra ZCS, azienda che si contraddistingue per le soluzioni innovative, SMART & GREEN, e SCN, Società Benefit spin-off dell’Università di Siena che offre soluzioni e per migliorare le performance di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il professor Angelo Riccaboni ha sottolineato l'importanza cruciale di integrare le logiche ESG all'interno delle strategie aziendali. "Rispettare i principi della sostenibilità ambientale e sociale è fonte di interessanti opportunità di mercato - ha detto - e contribuisce a migliori rapporti con le banche e i leader di filiera. Sostenibile.cloud offre agli imprenditori e ai professionisti un prezioso supporto per aiutare le nostre PMI a cogliere tali opportunità“.

”La sostenibilità diventa fondamentale per il successo aziendale come motore dell'innovazione - ha aggiunto il Cavalier Bernini - La percepiamo non solo come una questione normativa, ma come un catalizzatore di innovazione ed efficienza aziendale. I nostri clienti non ci scelgono più per cosa produciamo o come lo facciamo, ma per il motivo per cui lo facciamo". Paolo Susani, Direttore Commerciale del Gruppo Zucchetti, ha ricordato l'importanza di raccogliere e integrare dati di diverse nature per misurare efficacemente la sostenibilità aziendale. Afferma: "Un approccio olistico - ha spiegato - che comprenda dati HR, finanziari, energetici e altro ancora è fondamentale per valutare in modo completo la sostenibilità aziendale". L’evento, libero e gratuito, è rivolto a una vasta gamma di professionisti, tra cui titolari di impresa, manager, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti in sostenibilità, sustainability manager e operatori del sistema finanziario.