Zone rosse, Tanti: “Procedimento già avviato. Espulsioni più facili e controlli più stringenti, prosegue la stretta sulla sicurezza”

Arezzo, 14 aprile 2025 – “Apprendiamo con soddisfazione che anche la lista civica Scelgo Arezzo condivide gli indirizzi del governo Meloni e del ministro Piantedosi circa la necessità di inasprire i percorsi di sicurezza urbana che come si sa non dipendono dalle amministrazioni ma bensì dal governo nazionale” spiega la vicesindaco Lucia Tanti.

"Cogliamo l’occasione per anticipare che il procedimento è già avviato grazie ad un lavoro condiviso con il prefetto, che ringraziamo, e con tutte le forze dell’ordine con le quali collaboriamo anche ad un progetto complessivo di sicurezza partecipata.

Questo, nello specifico si articola insieme all’Arma dei carabinieri attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e con la Polizia municipale insieme ad Ascom per un controllo diffuso nel centro della città.

L’opportunità di recepire le indicazioni del governo Meloni in questa materia prevedono anche il coinvolgimento del Consiglio comunale necessario per le modifiche del regolamento di polizia urbana e ci aspettiamo che queste modifiche abbiano il via libera di tutti i consiglieri e fa piacere che possiamo contare anche su una parte dell’opposizione.

Rinnovo il ringraziamento a tutti gli operatori della sicurezza, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, per il piano di tutela della nostra città messo in piedi in vista della festività pasquali e dell’afflusso turistico che si prevede consistente da qui alla fiera antiquaria di maggio”.