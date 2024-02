Zillone elogia l’ospedale: "Funziona tutto"

SANSEPOLCRO

"Molto bravi a livello sia professionale che umano, con me e con tutti gli altri pazienti. Il nostro ospedale può contare su un personale davvero valido". Ha trascorso 13 giorni da degente nel reparto di medicina Pietro Besi, il popolare "Zillone" (nella foto), ex pugile professionista dei pesi massimi di Sansepolcro, che venerdì scorso è stato operato per una infezione alla gamba, ripetendo un intervento al quale si era già sottoposto due volte l’anno passato ad Arezzo. Controlli accurati, tac e risonanza magnetica, poi le due ore in sala operatoria. Da lui, gli elogi al primario chirurgo, il dottor Enrico Andolfi; all’assistente Lucia Barni, all’anestesista Mauro Papi; alla responsabile della medicina, la dottoressa Roberta Mastriforti; alle dottoresse Giuliana Peruzzi e Chiara Giulietti; alla infermiera coordinatrice, Paola Bigi e, per il pronto soccorso, al dottor Alessandro Bartolini e al suo staff.

"Vorrei soprattutto ribadire un concetto: l’ospedale della Valtiberina funziona – sottolinea Besi – e lo dico a maggior ragione perché opera con un personale che per giunta è ridotto in ambito numerico. Spero quindi che possa un domani contare su più unità, perché lo merita. Da parte mia e di chi era assieme a me, un grazie di cuore e i complimenti per la disponibilità e anche per l’amore che i sanitari mettono nello svolgimento del loro lavoro". Pur essendo stato trattato alla pari degli altri, è chiaro che per certi aspetti il buon Pietro non fosse un paziente qualunque: basterà ricordare la scritta "Zillone" e il guantone sul letto, poi il calendario 2024 – con le foto dei momenti salienti della sua carriera di pugile – appeso in bacheca.