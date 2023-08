Zenzero chiude con Off A settembre nuovi autori

Si prepara a un autunno di grandi autori e presentazioni, e intanto chiude la programmazione estiva con l’ultimo appuntamento Off. Domani con il libro di Agnese Fioretti "La voce di Pietro" sul tema dell’autismo alle 17,30 negli spazi del Menchetti "Al Parco" Pertini torna Zenzero Off, la presentazione sarà curata da Andrea Laurenzi e Francesco Caremani, ingresso libero. Gli eventi di Zenzero fest proseguiranno poi dal 15 al 17 settembre e dal 12 al 15 ottobre, e porteranno in città autori del calibro di Piergiorgio Pulixi (nella foto), Stefano Veneruso, Emanuela Fontana, Flavia Cercato, Marco Gaetani, Francois Morlupi, Arianna Mortelliti, e si svolgeranno a settembre nel Giardino pensile della Provincia di Arezzo e a ottobre alla Biblioteca città di Arezzo. Apre la rassegna il 15 settembre Piergiorgio Pulixi, uno dei più importanti autori noir presente in modo stabile nella Top10 della narrativa italiana, che presenterà il suo ultimo libro fresco di stampa "Stella di mare". Sabato 16 letteratura e cinema col regista, sceneggiatore e produttore Stefano Veneruso autore di "Massimo Troisi.

Il mio verbo preferito è evitare". Domenica 17 Emanuela Fontana, autrice de "La correttrice" la storia di Emilia Luti, la bambinaia fiorentina che lavorò con Manzoni alla stesura della versione del Promessi Sposi. A ottobre il 12 Flavia Cercato, conduttrice radio al suo esordio con "Il destino dell’ortica", lo sport il 13 con Marco Gaetani e "Gianluca Vialli, l’uomo nell’arena". Il 14 ottobre noir con Francois Morlupi e le sue "Formule mortali". Finale domenica 15 ottobre con l’esordio di Arianna Mortelliti e "Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni". Incontri alle 18:30 a ingresso libero.