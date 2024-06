Weekend con delitto e Salomè in scena

Entrano nel vivo le serate di spettacoli targate Libera Accademia del Teatro che ha aperto il sipario della rassegna "Impronte di teatro". La prima settimana di saggi-spettacolo della scuola aretina è in programma fino a domenica 16 giugno al teatro "Pietro Aretino" e proporrà un calendario variegato con cui sarà possibile vivere un percorso tra le diverse sfumature dell’universo teatrale. In scena allievi di diverse età e con diverse esperienze. Il gruppo degli Ostinati è atteso stasera martedì 11 giugno e domani mercoledì 12 giugno alle 19,30 e 21,30 con il giallo comico "Weekend con delitto" del regista Andrea Biagiotti, mentre nelle stesse date è previsto anche il debutto dei ragazzi del corso Junior di Uberto Kovacevich con la tragedia in atto unico "Salomè" di Oscar Wilde. I giovani delle scuole superiori saranno poi protagonisti giovedì 13 giugno e venerdì 14 giugno con un doppio omaggio ai grandi autori classici con un’interpretazione di "Così è se vi pare" di Luigi Pirandello con la regia di Uberto Kovacevich e con un’elaborazione originale da Bertold Brecht con "C’era una volta nel Sezuan" con la regia di Francesca Barbagli. La conclusione della settimana vedrà tornare sul palco gli Ostinati del maestro Andrea Biagiotti: sabato 15 e domenica 16 giugno verranno prima trattati temi di attualità con "Doc" e viaggio nella storia con "Le troiane".